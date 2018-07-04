49-летнюю Дженнифер Энистон фанаты раскритиковали за лишний вес

Голливудская звезда Дженнифер Энистон продолжает свой отдых в Портофино, где за ней регулярно следят папарацци. Недавно фотокорреспондентам удалось запечатлеть актрису в купальнике, которую сразу же раскритиковали за лишний вес.

Много лет Дженнифер Энистон доказывала, что в любом возрасте женщина может оставаться стройной и спортивной. Кроме того, знаменитость предпочитает употреблять исключительно органические продукты и регулярно занимается йогой. Однако поклонники заметили, что сейчас 49-летняя Энистон уже не может похвастаться плоским животом.

На последних кадрах из Портофино фанаты заметили у Дженнифер обвисшую кожу и жировые складки в районе живота. И пока одни поклонники стали предполагать беременность актрисы, другие просто заявили, что Энистон поправилась на отдыхе.