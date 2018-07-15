Ким Кардашьян неожиданно стала подражать Кейт Миддлтон

Законодательницы необычной моды Ким Кардашьян неожиданно для поклонников стала подражать изысканному стилю герцогини Кейт Миддлтон. Недавно звезда реалии-шоу скопировала одну деталь образа жены принцы Уильяма.

На днях герцогиня Кембриджская появилась на теннисном турнире Уимблдона, где впервые выгуляла свой новый аксессуар, а именно кремовую сумку от Dolce & Gabbana модели «Сицилия». Кейт Миддлтон похвалили за сдержанный образ и уместный аксессуар. Как оказалось, образ герцогини оценила и светская львица Ким Кардашьян, которая недавно появилась с точно такой же сумочкой, но только в черном цвете.

37-летний Ким пришла на мероприятие Beautycon в черно-черном ансамбле и ее новая сумка отлично дополнила провокационный образ. Напомним, что это не первый раз, когда Кардашьян повторяла за Кейт, ранее Ким надела и летнее платье, которое было замечено на герцогине.