Джессика Альба скрывает располневшую фигуру за объемным комбинезоном

Недавно американская актриса Джессика Альба пожаловалась, что после третьей беременности ей тяжело вернуть прежнюю форму. Именно по этой причине знаменитость предпочитает носить максимум одежды, чтобы скрыть располневшую фигуру.

Джессика Альба всегда являлась обладательницей прекрасной фигуры. Однако после рождения своего третьего ребенка, знаменитость ещё не пришла в прежнюю форму, а потому предпочитает не носить откровенные наряды и не оголять свое тело. Недавно папарацци заметили Альбу в Нью-Йорке, куда актриса прилетела на съемки нового шоу.

Несмотря на жаркую погоду Джессика для выхода в свет выбрала комбинезоном с рукавами цвета хаки. Сама актриса признается, что сейчас ей намного сложнее похудеть, нежели это было после первых двух беременностей.