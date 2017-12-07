Героиня «Игры престолов» Арья Старк теряет популярность среди поклонников

Фанаты популярного сериала «Игра престолов» уверены: участь Арьи Старк предрешена. По их мнению, сценарные просчеты оставляют все меньше вариантов интересного развития сюжета для героини и в конце концов создатели будут вынуждены её «убить».

Младшая дочь лорда Старка завоевала сердца огромного количества зрителей еще с первого сезона «Игры престолов». Но, постепенно, привлекательность образа актрисы Мэйси Уильямс сошла на нет из-за повторяющихся сюжетных ходов и клишированных эпизодов. Поклонники сериала считают, что потенциал, некогда популярной, Арьи Старк исчерпан и создателям фэнтези придется искать выход из положения. Например, зрители считают, что, прогнав лютоволчицу Нимерию, Арья теряет связь с ней, тем самым обрекая себя на гибель.

Выход заключительного сезона «Игры престолов» запланирован весной 2019 года и, вместо заявленных шести, в нём будет восемь серий. Мэйси Уильямс рассказала в соцсети о съемках последнего сезона. Актриса открыла секрет, что поклонников сериала ждет много неожиданного, намекнув, что всё будет гораздо сложнее и запутаннее.