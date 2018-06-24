«С губами перебор»: Ольгу Бузову фанаты высмеяли за злоупотребление «уколами красоты»

Успешная певица и ведущая программы «Дом-2» Ольга Бузова продолжает трансформировать свою внешность и стремиться к идеальным параметрам красоты. Недавно артистка удивила своих поклонников заметно увеличившимися губами.

Пользователи Сети стали упрекать Ольгу Бузову в том, что она поддается веянию моды на искусственную внешность и портить свои природные данные «укола красоты». Недавно подписчики артистки в Instagram высмеяли её за злоупотребление инъекциями из-за чего губы знаменитости стали просто огромными.

В комментариях фанаты попросили Бузову забыть дорогу к косметологу: «С губами ну явно перебор», «Оля, откуда такие пельмени, нормально же все было?», «Губы всё больше и больше», «Продолжает косить под Костенко, даже губы такие же сделал себе», «Губы очень не подходят вашему типу лиц, зря вы так».