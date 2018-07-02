Певица Алсу показала свою молодую маму

Известная российская сольная исполнительница Алсу в Сети трогательно поздравила свою мать с днем рождения. Кроме того, талантливая певица показала новое совместное фото с родительницей.

Популярная певица и многодетная мать Алсу в личном микроблоге в социальной сети Instagram показала трогательную совместную фотографию со своей матерью. В посту под снимком знаменитость написала: «Мама - такой человек, который заменит всех! Но никто не заменит её.. Мамочка, спасибо тебе за все! С днём рождения!». Поклонники в комментариях присоседились к искреннем поздравлениям родительницы Алсу.

Также внимательные поклонники сообщили, что мать и дочь очень похожи друг на друга и их даже можно посчитать сестрами, поскольку Разия Исхаковна Сафина выгляди очень молодо. Стоит отметить, что помимо Алсу женщина также воспитала и троих сыновей.