Искусственная красота: Поклонники не оценили виниры Анастасии Стоцкой

35-летняя певица Анастасия Стоцкая свой летний отпуск решила провести не на островах, а в Армении. Однако артистка не забыла о поклонниках и продолжила регулярно публиковать новые кадры в Instagram.

Анастасия Стоцкая отдыхает в городе Цахкадзор, где уже успела заметно загореть. Недавно артистка захотела порадовать фолловеров новым кадром, однако фото только разочаровало интернет-пользователей. Как оказалось, многие поклонники не оценили белоснежные виниры на зубах знаменитости. В комментариях подписчики сообщили, что такие зубы выглядят очень неестественно и не идут Анастасии.

Стоит отметить, что многие звезды из отечественного бомонда также поддались моде на искусственную красоту и сделали себе голливудскую улыбку. Винирами также могут похвастаться Прохор Шаляпин, Евгения Феофилактова, Виктория Романец и многие другие.