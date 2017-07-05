Номинант на премию «Оскар» раскритиковал селфи

72-летний любитель селфи и номинант на премию «Оскар», режиссёр из Германии Вим Вендерс, раскритиковал селфи и категорично высказался о современном искусстве фотографии.

Вендерс известен своей любовью к фотографии и это находит отражение даже в его фильмах. Однако в недавнем интервью режиссёр высказался в адрес современных фотографов, посетовав, что даже профессионалы стали прибегать к программам для редактирования изображений. Также Вим Вендерс пожаловался, что сейчас, когда у каждого второго есть телефон с камерой, люди перестали рассматривать фотографии, любоваться ими. Несмотря на свою любовь к селфи, режиссёр сказал, что нет такого искусства - рассматривать себя в зеркале.