Кайли Дженнер прокомментировала слухи о своем расставании с бойфрендом

Самая успешная девушка знаменитого американского семейства Кардашьян-Дженнер Кайли ответила на слухи поклонников в своем микроблоге. Знаменитость решила рассказать о том, что сейчас происходит в её личной жизни.

Кайли Дженнер прокомментировала свежие слухи в Сети о себе и рэпере Тревисе Скотте. Напомним, что по мнению поклонников, пара уже давно рассталась и Кайли просто скрывает то, что бросила своего бойфренда. Однако сама девушка назвала подобную информацию фейковой, поскольку она находится в прекрасных отношениях со Скоттом, который является отцом её единственной дочери.

Более того, пара уже планирует совместный отпуск, однако пока не сообщает место своего романтического путешествия. А недавно Кайли поддержала бойфренда во время презентации его музыкального альбома со Франции.