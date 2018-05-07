Меган Маркл своей прической снова нарушила королевский протокол

Королевские эксперты по моде и стилю проанализировали фирменную прическу Меган Маркл и нашли несоответствия положенному протоколу. Специалисты посчитали, что герцогине Сассекской стоит тщательнее следить за своими волосами.

Фирменную прическу Меган Маркл, а именно небрежный пучок, британские эксперты назвали фактическим нарушением королевского протокола. Дело в том, что волосы у членов королевской семьи должны выглядеть всегда идеально, а небрежные локоны Маркл явно не соответствуют данному правилу. К примеру, Кейт Миддлтон очень ответственно подходит к своей прическе и даже в путешествиях берет с собой личного стилиста.

Однако за Маркл заступились американские модные эксперты, которые сообщили, что стиль Меган является молодежным, а её прическу можно сравнить с рваными джинсами, которые соответствуют веянию моды.