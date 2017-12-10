Анджелина Джоли поразила фанатов внешним видом во время шопинга с дочками

Роскошная Анджелина Джоли продолжает удивлять фанатов своей красотой. Несмотря на судебные разбирательства и нервный срыв актрисе все равно удается прекрасно выглядеть.

Недавно американские фотокорреспонденты застали звезду Голливуда Анджелину Джоли вместе с двумя старшими дочками в Лос-Анджелесе. Анджелина, Шайло и Захара весело проводили время во время шопинга и выглядели очень счастливыми. Поклонники обратили внимание на то, как сильно выросли дочери Джоли и Питта.

Для шопинга с детьми актриса, как и всегда, выбрала платье черного цвета и туфли-лодочки бежевого оттенка. Поклонники, увидев фотографии, заявили, что Анджелина роскошно выглядит, однако актриса за пару последних месяцев сильно похудела.