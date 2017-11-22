Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились об опеке над детьми

Голливудские знаменитости Брэд Питт и Анджелина Джоли все-таки нашли общий язык и смогли самостоятельно договориться, как они будут воспитываться своих детей. Также экс-супруги составили график, когда Питт сможет забирать себе шестерых наследников.

Юрист Брэда Питта Лэнс Шпигель проинформировал, что пара договорилась об опеке над своими многочисленными детьми. Сообщается, что судебное заседание по этому поводу должно было состояться ещё во вторник, 21 августа, однако Питт и Джоли сами пришли к мирному соглашению.

Как оказалось актеров устроил тот график, который им составил судья, пока Джоли находилась на работе в Лондоне, а Питт работал над новым фильмом в Лос-Анджелесе. По этой причине знаменитости просто решили продлить уже существующее временное соглашение.