«Копия папа»: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт показали подросшую дочь

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт являются не только известными медийными личностями, но и молодыми родителями. Недавно счастливая пара в Instagram показала свою дочь Сторми, которой уже шесть месяцев.

В Instagram-профиле рэпера Трэвиса Скотта появилась новая фотография с подросшей дочерью Сторми. Счастливый отец играется с ребенком, а Кайли решила запечатлеть этот семейный момент. Пользователи Сети были в восторге от нового фото.

В комментариях поклонники заявили, что малышка уже сейчас является копией своего звездного папы. Напомним, что пара живет отдельно от родителей в Калифорнии.