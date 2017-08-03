Кейт Уинслет впервые покажет свой дом стоимостью 3,25 миллиона фунтов

Звезда «Титаника» и обладательница престижной премии «Оскар» Кейт Уинслет впервые покажет зрителям свой шикарный дом. Сообщается, что особняк на берегу моря обошёлся актрисе в 3,25 миллиона фунтов стерлингов.

Кейт Уинслет всегда отчаянно охраняла неприкосновенность своей семьи, а ее муж даже выносил судебный запрет на то, чтобы папарацци прекратили снимать его супругу в купальниках. Но теперь актриса приветствует камеры в своем пляжном доме, который расположен на территории Западного Сассекса. Дело в том, что актриса снимает новый фильм и её дом послужит в качестве декораций.

Сообщается, что 42-летняя звезда живет в доме с восемью спальнями в стиле 17-го века. В особняке также обитают муж актрисы с племянником и трое детей.