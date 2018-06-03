Поклонники в Instagram обозвали Анастасию Волочкову трансвеститом

Подписчики Анастасии Волочковой в Instagram снова раскритиковали маскулинную внешность балерины. Многие фанаты за неудачный образ назвали светскую львицу «трансвеститом».

Анастасия Волочкова в личном микроблоге разместила свежее фото со дня рождения своей подруги. В кадре балерина позирует вместе с арт-директором Михаилом. Для мероприятия светская львица выбрала короткое платье, которое демонстрирует длинные ноги балерины.

Однако поклонники в Instagram не оценили наряд Анастасии, за что и обозвали её трансвеститом. Сама Волочкова считает, что находится в превосходной форме и даже в 42 года может похвастаться эффектным шпагатом в мини-бикини.