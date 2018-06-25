Сестра Димы Билана ужаснула поклонников внешним видом

23-летняя сестра популярного российского поп-исполнителя на днях посетила американский фестиваль Burning Man. На мероприятии девушка появилась в мини-юбке и без нижнего белья.

Сестра Димы Билана Анна стала уже совсем взрослой. Девушка учится и живет в США, где и перенимает другую культуру. Недавно Анна поделилась с подписчиками в Instagram новым фото с фестиваля Burning Man, на который молодая девушка пошла в джинсовой короткой юбке и в купальном бюстгальтере.

Поклонники были в ужасе от внешнего вида девушки. Также интернет-пользователи не оценили и новую прическу бунтарки. На днях Анна сделала себе цветные дреды, чем ещё больше разозлила хейтеров.