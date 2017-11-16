Ким Кардашьян назвала Канье Уэста самым стильным мужчиной в мире

Популярная телезвезда и светская львица Ким Кардашьян считает своего супруга рэпера Канье Уэста самым влиятельным мужчиной в мире моды.

Недавно Ким Кардашьян была названа одной из самых стильных женщин года. Теперь знаменитость утверждает, что своему стилю и образу она обязана мужу Канье Уэсту. По признанию Ким, рэпер является не только самым стильным мужчиной в мире, он также может модно одевать и других людей.

«Я действительно получаю все свое вдохновение от мужа. Он делает мою жизнь такой легкой», - говорит 37-летняя звезда. Кардашьян сообщила, что обожает всю линию одежды Уэста Yeezy, в которой часто появляется в повседневной жизни.