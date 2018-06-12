Лена Миро заявила, что Ксения Бородина могла дать взятку за «блатные» автономера

Известная в Сети блогер Лена Миро предположила, что телеведущая Ксения Бородина получила свои «блатные» автономера не просто так. По версии журналистки, знаменитость заплатила взятку.

Блогер Лена Миро в личном микроблоге заявила, что престижные автономера серии ААА Ксения Бородина могла получить путем взятки. По мнению журналистки, простым людям такие номера не даются, а потому телеведущая могла пойти более хитрым и незаконным способом. Миро утверждает, что всё дело в «понтах», которые и толкают люде на необдуманные поступки.

Стоит напомнить, что Бородина является владелицей автомобиля Mercedes-Benz и теперь может выделяться среди других людей оригинальными номерами.