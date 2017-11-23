Блогер заметил «ляп» в истории серии фильмов «Звёздный путь»

Авторы футуристического кинопроизведения просчитались и допустили в фильмах логический «косяк».

Истинные фанаты знают серию фильмов «Звёздный путь»как футуристическую историю о людях в космосе. Привычный вид землян активно сотрудничает с инопланетными существами и занимается проблемами галактического масштаба. Эффект развитого будущего до сих пор создают десятки гаджетов, о которых реальные разработчики на Земле только ломают головы. Но даже в идеальном киномире не обошлось без «ляпов».

Покопаться в истории решил блогер, публикующий ролики в YouTube под ником EC Henry. Он проследил количество задействованной бумаги в фильмах «Звёздный путь» с первой до последней серии и заметил, что сценаристы 20-го века не могли подумать, что однажды представления человечества о сверхбудущем не будут включать в себя бумагу и изделия из неё. По мере развития киномира количество бумаги сокращалось, а выдуманные девайсы становились всё сложнее, полностью заменив собой ручку и лист. Такая связь с реальностью в серии фильмов испортила впечатление некоторым поклонникам. Другим же напротив использование бумаги в футуристическом кино показалось изюминкой и намёком на то, что такое будущее под силу создать в реальной жизни, а не только на съёмочной площадке.