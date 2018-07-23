Архивный снимок Эвелины Блёданс с матерью вызвал восторг в Сети

Популярная телеведущая и актриса Эвелина Блёданс редко делится с поклонниками своими старыми снимками. Однако недавно артистка сделала исключение и продемонстрировала в Instagram архивное фото.

Эвелина Блёданс в персональном микроблоге показала старое фото, на котором также запечатлены её мать и старший сын Николай. «Мои родненькие! Сыночка Коленьку скоро увижу- 13-15 у меня спектакль «Любовь по-итальянски» в Израиле. Мамочку - никогда, но она всегда рядом. Моя сила духа её заслуга. Мы со всем справимся, моя любимая!», - подписала кадр знаменитость.

Поклонники в комментариях поспешили сообщить, что своей красотой Блёданс также обязана матери. Напомним, что Тамила Блёданс несколько лет назад скончалась от онкологического заболевания.