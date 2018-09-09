Блогер Лена Миро назвала причину расставания Виктории Бони и иностранца-миллиардера

Пока поклонники в соцсетях обсуждают разрыв очередных отношений Виктории Бони, блогер Лена Миро успела проанализировать ситуации и узнать причину расставания звездной пары.

Интернет-журналистка Лена Миро не осталась в стороне и прокомментировала шокирующее расставание Виктории Бони с иностранцем-миллиардером Пьером Андюраном. По версии Миро, экс-участница «Дома-2» просто не любила мужчину, а потому так легко смогла забыть эти отношения. Более того, знаменитую телеведущую уже поклонники уличили в романе с новым бойфрендом.

«Проходит несколько дней, и она уже в новых отношениях, где «всё серьёзно». Не знаю, по-моему, такое поведение может говорить лишь об одном: человеку, который так поступает, ни прошлые отношения, ни нынешние не затронули сердца», - заявила в личном микроблоге Лена Миро.