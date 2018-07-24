Поклонники раскритиковали располневшую актрису Дженнифер Энистон

Голливудская актриса Дженнифер Энистон за последнее время значительно постарела и располнела, заметили поклонники. На вечеринке в Лос-Анджелесе знаменитость едва узнали фанаты.

Пользователи Сети посчитали, что развод Дженнифер Энистон негативно отразился на фигуре знаменитый актрисы. Многие фолловеры заметили, что женщина значительно прибавила в весе, хотя ранее всегда держала себя в превосходной форме.

В субботу Дженнифер Энистон появилась на вечеринке Netflix Emmy Nominee в Лос-Анджелесе, где предстала перед гостями в траурном наряде. Актриса не смогла скрыть лишний вес и поклонники сразу же стали обсуждать полные руки, живот и бедра знаменитости.