Ариана Гранде объявила, что временно уходит из шоу-бизнеса

Популярная американская певица Ариана Гранде не может полноценно работать после смерти своего экс-возлюбленного Мака Миллера.

Ариана Гранде на днях объявила, что она делает перерыв и временно уходит из мира шоу-бизнеса. Дело в том, что девушка хочет прийти в себя после смерти бывшего любимого Мака Миллера. 25-летняя артистка также пропустила и престижную премию «Эмми» в этом году. Представитель певицы сказал журналу People: «Вопреки сообщениям, Ариана сегодня не будет присутствовать на премии».

На данный момент Ариана Гранде продолжает записывать новые песни и создавать альбом, который планирует презентовать уже в 2019 году. Также девушка счастлива в новых отношениях с Питом Дэвидсоном.