Канье Уэст объявил, что переезжает жить в Чикаго без Ким Кардашьян

Супруг Ким Кардашьян популярный рэпер Канье Уэст намекнул на разрыв звёздных отношений. Мужчина объявил поклонникам, что переезжает жить в Чикаго.

Канье Уэст бросает Лос-Анджелес, где живет его знаменитая супруга с тремя детьми, и отправляется на свою родину в город Чикаго. Там рэпер планирует жить и уже открывает свой фирменный магазин одежды Yeezy. Поклонники шокированы от данной новости, поскольку опасаются, что одна из самых красивых пар в США может расстаться.

Напомним, что Ким Кардашьян поклонники недавно обвинили в измене супругу. Знаменитую женщину увидели в компании другого знаменитого рэпера по имени Дрейк.