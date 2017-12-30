«Я не касался писи козла»: Киркоров и Басков «извинились» перед фанаткой за Ibiza

Киркоров и Басков продолжают дразнить разочарованных поклонников.

На этот раз они выбрали объектом троллинга самую верную часть своих поклонников – женщин старшего поколения. Причём, обычно пафосные и самовлюблённые певцы, сделали это с юмором и самоиронией. За основу своего покаянного обращения они взяли клип Kanye West & Lil Pump совместно с Adele Givens - "I Love It". Хип-хоп-хит в новом прочтении Киркорова и Баскова был призван извиниться перед поклонниками. Одетые в гигантские костюмы, изображающие «лайк» и «дизлайк», певцы попеременно читали и рэп в вдогонку уходящей старушке, которая символизировала огромную армию фанатов двух артистов. После обличительной речи почитательницы, Басков начал стенать: «Не уходи, постой, фанатка!». Затем он перечислил все претензии, высказанных в их с Киркоровым адрес, после премьеры Ibiza и покаялся за «мат, кал и козье семя».

Далее со своим «простите» выступил Филипп и стал заверять: «Я не касался писи козла, повторив это троекратно. В финале разгневанная фанатка припечатала: «Для меня вы умерли!». По некоторым сведениям, талантливый остроумный текст был написан Александром Гудковым, который по совместительству и был автором идеи «покаяния». Символично, что, глядя в спину пожилой фанатке, Киркоров и Басков обретают популярность у молодёжной аудитории, сумев достучаться до неё своими новыми и неоднозначными работами.