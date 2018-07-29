Супруга принца Гарри Меган Маркл в современном мире является иконой красоты и стиля. Однако оказалось, что девушка ранее сделала себе пластическую операцию, которую скрывала много лет.

Канадские хирурги рассекретили пластическую операцию Меган Маркл. Эксперты сравнили фотографии герцогини сейчас и которые были сделаны в подростковом возрасте. В результате специалисты сошлись на мнении, что Меган обратилась к косметическим хирургам, чтобы улучшить свой широкий нос, который ей достался от матери.

Сама герцогиня никогда не говорила о своей пластической операции, но и не отрицала факт ринопластики. Также специалисты заявили, что над зубами и волосами Маркл тоже поработали мастера.