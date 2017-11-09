Персонажи из «Гарри Поттера» появятся на новых марках

Волшебная вселенная «Гарри Поттера» будет увековечена в новом наборе марок. При этом производители обещают выпустить марки с секретом.

Стало известно, что любимые персонажи из «Гарри Поттера» снова появятся на новых марках с секретными деталями, которые внесут немного волшебства. Сообщается, что марки имеют на своих изображениях скрытые детали, которые видны только под ультрафиолетовым светом. В коллекцию войдут 15 штук, где будут представлены не только волшебники, но и школа Хогвартс, а также дом, где жил Гарри Поттер.

Разработчики сообщают, что фильмы и книги о юном волшебнике «Гарри Поттере» до сих пор пользуются большой популярностью в мире, как среди детской аудитории, так и среди взрослых людей.