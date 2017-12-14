СМИ: Брэд Питт начал отношения с коллегой-актрисой Леной Данхэм

После развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт около года не имел отношений с другими женщинами, по словам самого актера. Теперь Питта уличили в новом романе с молодой актрисой.

По словам американских СМИ, 54-летний Брэд Питт начал отношения с коллегой-актрисой Леной Данхэм, которая также снимается вместе с ним в фильме «Однажды в Голливуде». Инсайдеры сообщают, что 32-летняя актриса положила глаз на разведенного актера и тот не смог устоять.

По информации источника, Питта очень привлекла девушка, которая обладает прекрасным чувством юмора, именно этого не хватало актеру в период его брака с Джоли. На данный момент пара не собирается афишировать свои отношения публично. Однако по мнению СМИ, Брэд и Лена уже на презентации фильма объявят о своем романе.