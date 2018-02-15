Дженнифер Лопес и Бейонсе появились на публике в одинаковых нарядах

Популярные артистки Дженнифер Лопес и Бейонсе насмешили поклонников, когда в один и тот же вечер появились на мероприятиях практически в одинаковых облегающих комбинезонах.

В субботу, 29 сентября, поклонники смогли наблюдать за актрисой Дженнифер Лопес и Бейонсе на разных мероприятиях и сравнивать наряды знаменитостей. Сообщается, что 49-летняя Дженнифер Лопес в Лас-Вегасе появилась в облегающем блестящем наряде от Тома Форда, чем и вызвала восторг у публики. В тот же вечер, но уже в Калифорния во время своего концерте певица Бейонсе блистала в похожем костюме.

Пользователи Сети стали сравнивать наряды и оценивать внешность американских див. Стоит отметить, что фолловеры так и не смогли прийти к общему выводу, кто же из женщин выглядел лучше.