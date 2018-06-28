Эксперты назвали самые популярные костюмы для Хэллоуина в 2018 году

Американские эксперты составили список из самых популярных костюмах, которые будут модными на Хэллоуине в 2018 году.

По мнению специалистов, самыми востребованными костюмами на вечеринку в стиле Хэллоуин будут именно образы персонажей из комиксов или фильмов, которые вышли в этом году. Таким образом, женщины и девушки смогут примерять на себя костюм «Чудо-женщины» и других героев фильмов DC или Marvel.

Популярными до сих пор являются образы женщины-кошки, Харли Квинн, Малефисенты, Дейнерис Таргариен и труп-невесты. Для мужчин подойдут образы Джокера, Джека Воробья, клоуна Пеннивайза, Трансформера, а также Билли из фильма «Пила».