Православный активист Алиев из Екатеринбурга потребовал 3 миллиона за оскорбление

Бывший боксер, 40-летний Руслан Алиев чаще представляется Сергеем - именем, которое он получил при крещении. Он живет в Екатеринбурге и занимается меценатством. По словам его адвоката Родиона Юрьева, доверитель содержит приюты для бездомных. Меценат ведет и другое «общественное служение народу». На своем сайте Алиев разместил ролик, где под играющую фоном «Священную войну» рассказывает, как в июле 2014 года на святой горе Афон старец Гавриил Карейский благословил его на пробуждение русского народа «от равнодушия литургического сна». Начало пробуждения, по словам Алиева, началось в июле 2017 года, за год до столетия убийства Николая II.

Борьба за честное имя последнего российского императора - еще одно важное занятие активиста. Идя по этому пути, он просто не мог не принять участие в борьбе православных активистов против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Эта картина, напомним, рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Фильм с маркировкой «16+» вышел в прокат 26 октября 2017 года, но протесты православной общественности во главе с депутатом Госдумы от “Единой России” Натальи Поклонской начались задолго до премьеры.

Алиев принимал в них активное участие. С лета 2017 года он выкладывал на своем YouTube-канале небольшие интервью с известными людьми - фрагменты своего будущего фильма под рабочим названием «Ложь Матильды». В одном из них, например, петербургский депутат Госдумы Виталий Милонов сравнивает Николая II с Иисусом Христом, а казнивших его коммунистов называет палачами дьявола. Среди прочих опрошенных - боец ММА Федор Емельяненко, путешественник Федор Конюхов, публицист-националист Егор Холмогоров и другие. Многие интервью не вошли в итоговую версию фильма, которую Алиев представил публике 9 октября за две с половиной недели до премьеры «Матильды».

О фильме-антиподе знал и режиссер Учитель. Еще в июле 2017 года в интервью «Комсомольской правде» он заявил, что не понимает, что именно хотят разоблачать Алиев и его команда. Режиссер высказал сомнение, что его оппоненты могли до выхода картины ознакомиться с ее содержанием.

Позже нелестный комментарий Учителя использовали сразу несколько СМИ, а через полтора года она стала поводом для иска Алиева. Из заявления истца следует, что он считает, что Учитель хотел оскорбить его, употребляя слова «маразм» и «идиоты». Свое оскорбление православный активист оценил в 3 миллиона рублей. Адвокат Алиева Родион Юрьев объяснил, что это не случайно: «У требования есть своя мотивация. Он сопоставляет эти 3 миллиона с 30 серебрениками, которые он оценивает как свои моральные страдания».

Адвокат отметил, что в случае удовлетворения иска деньги Алиев намерен направить на благотворительность.

На состоявшееся 7 мая предварительное заседание по делу ни один из двух режиссеров не пришел. При этом представлена была только сторона истца. Помимо адвоката поддержать Алиева явился сопредседатель содружества ветеранских организаций «За других свои» Валентин Боцвин, в 2016 году баллотировавшийся в депутаты Госдумы по спискам «Единой России». Он принес с собой наклейку для заднего стекла автомобиля. На стикере были изображены портрет Суворова и лозунг «И один в поле воин, если он по-русски скроен».

Боцвин рассказал журналистам, что его привели в суд старые обиды как на фильм «Матильда», так и лично на создателя картины: «Учитель - фамилия, конечно, красивая, но я бы назвал его лже-учитель. Наш город выдавал ему с завидной регулярностью большие суммы денег на проекты, хотя с одним скандал уже был. Еще при губернаторе Полтавченко ему выделили около 30 млн долларов на «Послание к человечеству», так кажется называется проект (имеется в виду фестиваль документальных фильмов «Послание к человеку», президентом которого был Учитель). И он продолжал осваивать средства, не смотря на свою скандальную известность, а деньги ему отдавались росчерком пера, хотя он скомпрометировал себя как антипатриотический деятель. Все это было на усмотрении губернатора, который тоже вроде считался православным».

Переходить к рассмотрению дела по существу в отсутствии представителей ответчика судья Ирина Пазюченко не стала. После обсуждения процессуальных вопросов, была назначена дата основного заседания - 4 июля.

Адвокат Юрьев убежден, что представителям Учителя будет сложно возражать против факта оскорбления в адрес Алиева.

«На данном этапе представлены доказательства в виде распечатки с сайта, если понадобится, то мы предоставим заверение. Но я думаю, что ответчик не будет отрицать того факта, что он это говорил. Это зафиксировано во множестве средств массовых информаций», - сообщил адвокат журналистам.

Однако пока православному активисту из Екатеринбурга не везет с судебными тяжбами на петербургской земле. Ранее он пытался вообще запретить фильм «Матильда», утверждая, что тот порочит честь и достоинство социальной группы «православные». Но 4 сентября 2018 года все тот же Октябрьский суд отказался рассматривать соответствующий иск.