Известная певица Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы

Её кандидатуру планирует выдвинуть «Единая Россия». Цыганова сама родом из Хабаровска, и утверждают, что у нее достаточно высокая популярность среди электората. Сама исполнительница пока что воздерживается от комментариев.

Ранее в Госдуме данную территорию представлял член ЛДПР Сергей Фургал, однако в прошлом году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, победив кандидата от власти Вячеслава Шпорта, возглавлявшего регион с 2008 года.

В Хабаровском крае партия должна выставить сильную фигуру, которая сможет консолидировать жителей. Поэтому этот человек не должен быть просто местным политиком.

Партия даже пошла на то, чтобы провести в регионе соцопрос. Цыганова по итогам оказалась одним из лидеров.

В то же время говорят, что «Единая Россия» рассмотрит три кандидатуры. Поскольку на праймериз заявок не поступало, партия приняла решение, что ее федеральные и региональные органы выдвинут кандидатуры, а окончательное решение примет региональная конференция.

По информации, помимо Цыгановой ЕР в качестве кандидатов рассматривала олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова и олимпийскую чемпионку по лыжам Юлия Чепалову.

По словам источников, плюсом певицы являются не только ее популярность, но и связь с регионом. Цыганова родилась в Хабаровске, там же окончила музыкальную школу, в дальнейшем поступила в Дальневосточный институт искусств. Отец — морской офицер. Мать работала заведующей детским садом. В ее официальной биографии также подчеркивается, что ее бабушка с дедушкой познакомились на строительстве Комсомольска-на-Амуре.

В Хабаровском крае помимо довыборов по думскому округу пройдут еще избирательные кампании в парламент региона, а также в столичную гордуму. И ситуация для партии власти складывается не очень удачно. Это одна из причин, почему кандидатуру в Госдуму искали так долго.

Губернатор в регионе до сих пор имеет высокие рейтинги. А «Единая Россия» проигрывает по популярности ЛДПР.

При этом три источника, близких к Кремлю, утверждают, что списки на выдвижение единороссов на праймериз чуть ли не согласовывали с Сергеем Фургалом — он якобы требовал, чтобы ряд представителей ЕР, ранее выступивших с критикой в его адрес, отказались от возможности получить депутатский мандат.

«Причем изначально их настраивали, что партия должна быть сильной, надо сражаться, возвращать себе власть. По итогам фактически начали «сливать». Фургал же практически может шантажировать ЕР», — поясняет один из источников.

По его словам, конфликт стал очевиден буквально в день праймериз. Именно тогда секретарь отделения, спикер регионального парламента Сергей Луговской отказался от участия в предварительном голосовании, а впоследствии покинул и свою позицию главы партийного отделения.

«Это взвешенный и обдуманный шаг, который обусловлен рядом причин. Пришло время политиков новой формации, жители Хабаровского края ждут перемен», — так он прокомментировал свое решение в прессе.

Однако, ряд депутатов, которые вначале не получили поддержку Фургала, все-таки смогли принять участие в предварительном голосовании.

Впоследствии президиум генсовета ЕР также утвердил в должности исполняющего обязанности секретаря Хабаровского отделения Сергея Иванченко, который и был одним из инициаторов организации движения «Время перемен».

Впрочем, не все склонны расценивать эту ситуацию как некий «слив». Источник, близкий к руководству ЕР, указывает, что федеральные власти не давили ни на каких политиков, а свое решение об уходе Луговской принял добровольно.

В подобной ситуации конфликт с губернатором вреден для партии. «В регионе на наших глазах происходит обновление власти, и партия должна соответствовать духу времени. Чтобы получить поддержку избирателей, нужно работать вместе с губернатором», — сказал он, добавив, что в этой ситуации вполне логично, что тем, кто вступил в конфликт с губернатором, пришлось отказаться от своих политических амбиций.

Вместе с тем еще один осведомленный источник отмечает, что никто не просил единороссов вступать с губернатором в борьбу. По его словам, это обычная ситуация, когда региональные элиты пытаются надавить на нового главу региона.

Говорят, что единороссы надеются на обещание Фургала помочь их кандидатам выиграть выборы в одномандатных округах, чтобы сформировать большинство в заксобрании. Впрочем, они не уверены, что такие ожидания точно сбудутся.

Фургал недоволен тем, как ЕР стремится приписать себе его поддержку. Также уверяют, что ряд кандидатур, которым симпатизировал Фургал, в итоге не смогли показать хороших результатов на праймериз.

«Самое важное в этих выборах — то, что они покажут, чего стоит ЕР в чисто идеологическом смысле — без власти, без административного ресурса. Это эксперимент, за которым должна следить вся страна. Выбранная Кремлем стратегия неидеальна, но в нынешней ситуации выбора у него нет. Стать оппозицией ЕР не может. Она не знает, как это делается. Да и критиковать Фургала сложно — он у власти недавно, и с точки зрения избирателя ответственности за сложившееся положение не несет», — комментирует ситуацию политолог Аббас Галлямов.