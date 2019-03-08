Итальянский дизайнер Брунелло Кучинелли подделал фото глав компаний Кремниевой долины

Пользователи соцсетей раскритиковали итальянского дизайнера Брунелло Кучинелли за лицемерие: фотография со встречи, которую он организовал для глав компаний Кремниевой долины, оказалась подделкой — на нее добавили женщин при помощи фотошопа. Пользователи соцсетей заявили, что это было попыткой сымитировать гендерное разнообразие, причем неудачной, поскольку женщин оказалось всего две.

О встрече в Соломео рассказал журнал GQ. Он же опубликовал групповое фото, на котором, в числе прочих, были сооснователь Linkedin Рид Хоффман, бывший глава Twitter Дик Костоло. Заявлялось также, что на встрече присутствовал глава Amazon Джефф Безос, однако на снимке его не было. Помимо мужчин, на групповой фотографии можно было увидеть двух женщин – руководителя онлайн-компании для путешественников Peek Рузвану Башир и главу компании-поставщика бытовой солнечной электроэнергии Линн Джурих.

На следующий день после публикации фотокорреспондент BuzzFeed Райан Мак написал в своем твиттере, что фото оказалось подделкой: снимки женщин-руководительниц были добавлены к общему фото.

В интернете это сочли лицемерным шагом, показывающим, что в Кремниевой долине пытаются сделать вид, будто женщины работают там наравне с мужчинами, хотя на самом деле это не так.

Представители Брунелло Кочинелли попытались оправдаться – они заявили, что женщины были на мероприятии, однако в кадр не попали, отчего было решено добавить их на фото при помощи фотошопа, и они не возражали.

«Собрание было неформальной встречей друзей, где было сделано несколько групповых фотографий, — заявили они изданию Business Insider. – Когда мы поняли, что у нас нет снимка, на котором были бы изображены все присутствовавшие, мы добавили двух женщин-руководительниц, снятые во время уикенда. Фото были разосланы и одобрены всеми, включая двух женщин, Линн Джурих и Рузвану Башир, прежде чем мы запостили их в инстаграме, и они также поделились фотографиями в своих инстаграм-аккаунтах. Мы не собирались никого обижать и у нас не было дурных намерений. Нам жаль».

Оправдания представителей дизайнера пользователей сети не успокоили – они продолжили возмущаться, но теперь уже тем, что женщин на встрече было всего две. «Как-то изумляет, что они подумали «две женщины, пятнадцать мужчин – ну да, годится для разнообразия!», — написала одна из пользовательниц твиттера.

Разговоры о том, что в Кремниевой долине процветает сексизм, и ущемление прав женщин там носит систематический характер, ведутся уже несколько лет. Статистика показывает очевидную нехватку женщин-руководительниц IT-стартапов, а сотрудницам компаний платят существенно меньше, чем мужчинам.

В сентябре 2018 года было опубликовано исследование платформы программного обеспечения для венчурных инвесторов Carta, которое подтвердило: в Кремниевой долине женщинам недоплачивают. Как оказалось, в среднем на каждый доллар, которым владеет мужчина-основатель компании в качестве активов, приходится лишь 39 центов, которые принадлежат женщине, которая владеет стартапом. Среди рядовых сотрудников ситуация лучше, но тоже неудовлетворительна: каждому доллару мужской зарплаты соответствуют 80 центов женской.

Исследование, проведенное в 2017 году изданием Harvard Business Review, показало, что и основать собственную компанию женщине сложнее, чем мужчине. Как выяснилось, потенциальные инвесторы благосклоннее относятся к последним. Это видно, например, по разнице в вопросах, которые люди, способные дать деньги на стартап, задают людям, которые приходят к ним с идеями. Если у мужчин спрашивают о потенциальном доходе, то женщин – о возможных рисках и убытках.

Статистика показывает: женщин, работающих с высокими технологиями, за последние несколько десятков лет стало не больше, а меньше. Согласно исследованию, опубликованному исследовательским центром Pew, в 1990 году в области информатики были заняты 32% женщин, а в 2019-м – всего лишь 25%. Исследователи объясняют это тем, что девушкам не всегда оказывается доступно образование в области компьютерных наук, а даже если они его получают, то не спешат делать карьеру в Кремниевой долине из-за неприятной для них атмосферы.