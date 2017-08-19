Эксперт журнала Forbes объяснил, почему россияне беднеют

Как показывает практика и анализ Росстата, реальные доходы населения России вовсе не такие, как о том говорят по телевидению. И, исходя из слов эксперта журнала Forbes, дело заключается в самих россиянах.

Эксперт выделяет несколько причин для резкого снижения реальных располагаемых доходов населения, то есть денег, которые на самом деле получают жители России. Во-первых, резкое повышение реальных доходов в первых месяцах 2018 года – обычная практика в РФ, это произошло благодаря единовременным выплатам в некоторых отраслях. Хотя и они были невысоки в сравнении с прошлогодними показателями.

Также в обеднении россиян виноваты дополнительные доходы – социальные выплаты, в том числе и пенсии, ведь в 2018 году количество населения старше трудоспособного возраста увеличилось, а трудоспособное население, соответственно, сократилось. Интересно, но показатели Росстата говорят о том, что индивидуальная занятость принесла меньше реальных доходов гражданам, чем трудоустроенным в организации.

Главной причиной в Forbes смогли выделить и лень россиян. Жители РФ перестали обогащаться подработкой, «что также может сдерживать рост доходов на фоне роста заработной платы работников организаций», говорится в статье. Так, эксперт заключил, что ожидать увеличения доходов россиян пока не стоит.