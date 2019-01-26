ВТБ в этом году планирует выдать 425 тысяч ипотечных кредитов на 1 триллион рублей

Группа ВТБ в 2019 году намерена нарастить объем выдачи ипотечных кредитов, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы за год выдали 300 тысяч новых ипотечных кредитов, а в этом году планируем выдать 425 тысяч объемом 1 триллион рублей», — сказал он.

По словам Андрея Костина, сейчас ипотечный портфель ВТБ составляет 1,4 триллиона рублей. Глава ВТБ выразил надежду, что динамика инфляции во второй половине года позволит снижать ставки по ипотеке.

«На сегодня мы еще держим планку, до 10% стоимость не дошла, и считаем, что экономическая ситуация во второй половине года, особенно создав условия для снижения ставок в целом по экономике, и таким образом, и ставки по ипотеке тоже будут снижаться. Мы предпринимаем усилия для того, чтобы эти задачи, которые поставили, 9% и 8% в среднесрочной перспективе, (были — ИФ) вполне достижимы», — сказал Андрей Костин.

Ранее Андрей Костин высказывал мнение, что ставка по ипотечным кредитам в 8% достижима на горизонте нескольких лет по мере замедления инфляции до 3-4%.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее прогнозировал, что ставки по ипотеке могут снизиться до 8% годовых уже в 2020 году. В середине февраля Герман Греф отмечал, что в 2019 году ожидает замедления темпов прироста ипотечного портфеля, но при этом очень надеется на дальнейший рост ипотеки.

Как сообщалось, по итогам прошлого года в России были зафиксированы рекордные показатели выдачи ипотеки — в стране было выдано около 1,5 миллиона ипотечных кредитов примерно на 3 триллиона рублей (+50% к 2017 году).

По информации Центрального Банка, в январе 2019 года банки Российской Федерации предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты в рублях на общую сумму 167,1 миллиард рублей, что на 12,7% больше, чем в январе 2018 года (148,3 миллиард рублей). Количество предоставленных за месяц кредитов по сравнению с январем прошлого года увеличилось на 0,2%, с 78 до 78,2 тысяч. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, увеличилась с 9,66% годовых в декабре 2018 года до 9,87% в январе 2019-го.