На Украине подсчитали потери от снижения торговли с Россией

Прекращение сотрудничества Украины с Россией, ограничения в торговле и т.д., которые выдаются Киевом за победы, в действительности ужасают тех украинцев, которые имеют отношение к реальной экономике. Так, например, директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон выступил с очень резким заявлением.

«Если сравнивать 2018 год с 2013-м, то внешнеэкономическая торговля с Россией сократилась более чем в три раза. При этом экспорт наш упал больше чем в четыре раза, импорт из России упал чуть меньше чем в три раза, - рассказал он. И, в принципе, в этом не было бы ничего нового для украинцев, если бы Саливон остановился в этот момент. Про падение торгового оборота на Украине известно всем. Но власти преподносят этот факт таким образом, что пусть Россия пострадает от нехватки товаров из Украины, мол, Россия терпит огромные убытки, а на Незалежной надо еще потерпеть, чтобы «додавить врага». И многие действительно в это верят. И мечтают о том дне, когда Россия развалится под украинскими санкциями».

Но Саливон на констатации факта не остановился. Он еще и объяснил, причем, просто и доходчиво.

«Если считать, что газ мы все-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на 11,5 миллиарда долларов, - пояснил он и прикинул. - Только 11,5 миллиарда долларов для России — это меньше 0,8 процента ВВП, а для Украины — это десять процентов ВВП. То есть разница потерь — 13 раз».

Газ, правда, на Украине покупают не у России, а у Словакии (и не только у нее), но это все тот же российский газ, только с наценкой. Как и уголь, и многое другое.

То, что изначальный расчет был попытаться остановить развитие России и сделать ей как можно больнее, подтвердил и экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne. Он рассказал, что из-за превращения военно-технического сотрудничества Украины с Россией Москва сумела создать целый ряд отраслей для замещения украинской продукции.

«Скажем, отказ поставлять двигатели для вертолётов — это должно было погубить целую отрасль, но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолётных двигателей, - пояснил Суслов свои тезисы конкретными примерами. А отказ поставлять силовые установки для военных кораблей должен был №подкосить все строительство флота в России». Но фактически это задержало сдачу кораблей лишь на «год-другой», и Россия и тут смогла создать производство собственных корабельных силовых установок»

«Россия потратила огромные усилия для того, чтобы это компенсировать, - заключил Суслов. – но они смогли это сделать, а мы не смогли».

Впрочем, главного ни Саливон, ни Суслов так и не озвучили. Смелости, наверное, не хватило. Даже если вдруг отношения России с Украиной по мановению какой-нибудь волшебной палочки (чего на самом деле в обозримом будущем не произойдет), то в ниши поставщика высокотехнологичной продукции в РФ Украина уже не вернется.

И дело даже не в том, что на Незалежной растеряли имевшийся потенциал, а самые перспективные сотрудники этих предприятий давно уже осели в России. Просто ниша уже занята нашими отечественными предприятиями. А зачем покупать чужое, если есть свое? Качеством не хуже, а то и получше. На Западеже, что в Европе, что в США эти ниши также уже давно заняты, и украинских производителей туда никто не пустит, поскольку их продукция там никому не нужна. Вот и получается, что Украина сама себе выкопала яму. Желая, чтобы у соседа корова сдохла, сама себе спалила и конюшню, и коровник, проще выражаясь. А сейчас в Киеве пытаются спастись, выдвигая проект один фантастичнее другого по степени нереализуемости. То гиперлуп собираются строить между Одессой и Жмеринкой, то подземную (!) железную дорогу от Борисполя до Киева, то вот объявили о грядущем украинско-мексиканском сотрудничестве в освоении космоса – построить в Мексике космодром, чтобы запускать оттуда украинские ракеты…

По сравнению с этим, детский инфантилизм в обещании: «пойду на улицу в самый мороз, назло мамке отморожу себе уши», - и не инфантилизм вовсе, а так, легкая простительная шалость.