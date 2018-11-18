После пенсионной реформы Медведев сделает жизнь граждан РФ «еще лучше»

Премьер-министр подписал единый план по достижению национальных целей развития России до 2024 года. В нем содержатся основные меры по ускорению экономики, обеспечению роста реальных доходов и пенсий, а также борьбе с бедностью.

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года. Документ размещен на сайте правительства.

Единый план представляет собой «набор основных мер, действий, ключевых инструментов по достижению национальных целей развития», определенных президентом в майском указе до 2024 года. План обнародован спустя год после опубликования указа. На отсутствие этого документа днем ранее указал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.



Поднять реальные доходы

Для перелома тренда на падение реальных доходов россиян и для обеспечения роста пенсий темпами выше инфляции правительство определило следующие меры:

Федеральный МРОТ будет ежегодно устанавливаться на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Таким образом, минимальная зарплата на федеральном уровне не должна быть ниже прожиточного минимума;

Зарплаты бюджетников (врачей, учителей, научных сотрудников и др.) должны будут поддерживаться на достигнутом уровне, то есть составлять 100 или 200% от среднерегионального трудового дохода в зависимости от категории. Зарплаты остальных работников бюджетной сферы будут ежегодно индексироваться;

Зарплаты бюджетников (врачей, учителей, научных сотрудников и др.) должны будут поддерживаться на достигнутом уровне, то есть составлять 100 или 200% от среднерегионального трудового дохода в зависимости от категории. Зарплаты остальных работников бюджетной сферы будут ежегодно индексироваться; Размер страховых пенсий по старости неработающим пенсионерам будут ежегодно повышаться выше уровня инфляции. В перечне мер государственной политики, определенных премьером, названы также индексация социальных выплат и предоставление социальной помощи нуждающимся гражданам для поддержки их потребительского спроса.

Согласно приложению к единому плану, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2019 году вырастут незначительно — на 0,5%, однако уже с 2021 года темпы роста будут превышать 2% и к 2024 году достигнут 2,4%.

Снизить уровень бедности



Планируемое уменьшение уровня бедности в два раза означает, что к 2024 году численность населения с доходами ниже прожиточного минимума должна составить 6,6% от общей численности населения. Достичь этой цели предполагается за счет:

предоставления семьям ежемесячных денежных выплат в связи с рождением детей;

содействия занятости женщин, воспитывающих детей, а также создания дополнительных мест в яслях;

расширения адресных мер поддержки с использованием информации системы соцобеспечения;

организации учета бедных семей в регионах и утверждения для них спецпрограмм по выходу из бедности;

определения с 2021 года новой потребительской корзины.

Двукратное сокращение невозможно без устойчивого экономического роста, подчеркивается в документе.



Войти в топ-5 экономик мира

Правительство отмечает, что темпы роста российской экономики в последние два года стабилизировались на уровне 1,5–2,5%, но чтобы войти в пятерку крупнейших экономик мира понадобится выйти на показатель чуть выше 3%. «Такие темпы роста будут достаточными для сокращения разрыва по объему ВВП по ППС [паритету покупательной способности] от Германии, занимающей пятое место в мире, и позволит сохранить положительный разрыв от Индонезии, находящейся на седьмой позиции», — рассчитывает правительство.

В настоящее время Россия занимает шестое место по объему ВВП по ППС, согласно оценкам Международного валютного фонда (МВФ). Правительство рассчитывает переместиться на пятую позицию в 2023 году. Однако в МВФ не верят, что России удастся нагнать идущую пятой Германию. Более того, специалисты фонда прогнозируют, что к 2024 году Индонезия обгонит Россию и отодвинет ее на седьмую строчку в списке крупнейших экономик мира.

Власти отмечают, что для вхождения в топ-5 мировых экономик нужно добиться:

увеличения доли инвестиций в основной капитал до 25% ВВП (по итогам 2018 года показатель Росстат оценивает этот показатель в 20,7% ВВП);

роста производительности труда;

повышения уровня добавленной стоимости, в том числе за счет достижения ориентиров по несырьевому неэнергетическому экспорту (его планируется увеличить с $214 млрд в 2018 году до $350 млрд к 2024 году);

повышения экономической активности населения и численности рабочей силы.

Увеличить производительности труда

Наращивать производительность труда власти планируют за счет:

общесистемных мер (снижение административно-регуляторных барьеров, финансовые стимулы для повышения производительности, включая господдержку и льготные кредиты);

внедрения методов бережливого производства (эта концепция восходит к производственной системе японской Toyota, ориентированной на устранение всех видов потерь);

обучения работников перспективным технологиям, эффективному менеджменту;

внедрения цифровых технологий.



Майский указ президента поставил перед правительством девять национальных целей, которые должны быть достигнуты за шесть лет:

Майский указ президента поставил перед правительством девять национальных целей, которые должны быть достигнуты за шесть лет: обеспечение устойчивого естественного прироста населения;

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет;

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет; достижение устойчивого роста реальных доходов, а также роста пенсий выше инфляции;

снижение в два раза уровня бедности;

улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно;

увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа;

внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу;

вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира с темпами роста ВВП выше мировых при сохранении инфляции на уровне не выше 4%;

создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора.

Для реализации национальных целей сформированы 13 нацпроектов. Именно их реализация будет определять российскую экономическую политику на ближайшие шесть лет.

Кураторами проектов стали профильные вице-премьеры, руководителями — федеральные министры, которые несут персональную ответственность за их исполнение. Согласно приложению к единому плану, четыре национальные цели возложены на вице-премьера Татьяну Голикову, три — на первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, две — на вице-премьера Максима Акимова и одна — на вице-премьера Виталия Мутко.