ЦБ исключил из реестра МФО компанию «Мани Фанни Онлайн». Еще в начале года агентство «Эксперт РА» оценивало портфель микрозаймов компании в 1 млрд рублей. Что потопило 13-ю по размерам активов МФО и на что могут рассчитывать инвесторы?

8 мая Банк России запретил «Мани Фанни Онлайн» выдавать займы, исключив организацию из реестра МФО за несоблюдение профильного закона (№ 151-ФЗ) и нормативов. Как сообщается в пресс-релизе регулятора, начиная с сентября 2018 года компания нарушала методику расчета капитала, в течение шести месяцев не выполнялся норматив достаточности собственных средств, а с декабря фиксировались проблемы с ликвидностью.

По состоянию на 1 апреля текущего года среди инвесторов «Мани Фанни Онлайн» было порядка 200 физлиц и 20 индивидуальных предпринимателей. Объем привлеченных средств на ту же дату составлял около 770 млн рублей.

В конце 2018 года на счетах «Мани Фанни Онлайн» хранилось 342,6 млн рублей свободных средств. За год компания получила чистую прибыль в 162,2 млн рублей против убытка в 2017 году. На первый взгляд, по итогам 2018 года МФО не испытывала проблем с капиталом. Однако показатели «Мани Фанни Онлайн» сильно меняются от квартала к кварталу, так что в отчетности за I квартал 2019 года (пока не опубликована) картина может быть совсем иной.

Какими бы ни были показатели за I квартал, они вызвали вопросы у ЦБ. Банк России уже уличил «Мани Фанни Онлайн» в подаче недостоверной отчетности. Заявленные данные о размере резервов на возможные потери были ниже реальных более чем на 20%, следует из комментария регулятора.

Гендиректор «Мани Фанни Онлайн» Александр Шустов отказался давать комментарии для этой публикации. В СРО «МиР», куда до 8 мая входила «Мани Фанни Онлайн», сообщили, что организации не известно о нарушении нормативов. Но это может быть связано с техническими факторами — система автоматического сбора и обработки отчетности пока работает в пилотном режиме, пояснил председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

Сообщения о проблемах с выплатами средств, переданных по договорам займа МФК «Мани Фанни Онлайн», появились на форуме в апреле. Сначала это были единичные жалобы на невозможность получить деньги при досрочном расторжении договора. Представители компании поясняли, что обязанность вернуть средства инвесторам возникает у МФК только по истечении срока договора, а досрочные выплаты — всего лишь право организации и сейчас они не являются приоритетными в условиях оттока средств клиентов. В этом есть некоторое лукавство, считает адвокат Анна Асанова. «Часто бывает, что недобросовестные стороны специально указывают в своих договорах, что отсутствие, например, выплат не является существенным нарушением договора, но это совсем не означает, что инвестор не может оспорить этот пункт в судебном порядке и доказать обратное», — поясняет эксперт. По ее словам, инвесторы уже тогда могли заручиться статьей 450 Гражданского кодекса и требовать расторжения договора через суд.

Нервозности добавило и обсуждение выхода Александра Шустова из президиума профильной саморегулируемой организации «МиР». В СРО «МиР» поясняли, что бизнесмен принял такое решение добровольно 22 апреля.

Из-за неопределенности с выплатами инвесторы «Мани Фанни Онлайн» создали чат в WhatsApp для обмена информацией. В переписке некоторые клиенты сообщали о своевременном получении процентов и стабильной работе офисов. Данных о том, платит ли МФК по истекшим договорам, не приводилось. По словам инвесторов, сотрудники «Мани Фанни Онлайн» обещали им возобновить расчеты после майских праздников. Корреспонденты связались с клиентом, чье соглашение с организацией истекло 24 апреля. В тот день он получил проценты, но до сих пор не дождался возврата тела займа.