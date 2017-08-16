Минфин США превращается в боевую единицу

В минувшую среду президент США Дональд Трамп еще более взвинтил общую ситуацию на рынках, выступив с новыми заявлениями сразу по двум горячим темам – китайской и иранской. При этом, анонсировав введение новых санкций против Ирана в сфере металлургии, он также объявил, что «Китай сорвал сделку» в ходе торговых переговоров, и тем самым дополнил свой неожиданный воскресный твит, в котором пригрозил уже в пятницу повысить пошлины на китайские товары с 10% до 25%. Это новое майское обострение также негативно cказалось на рубле, вышедшем за планку 65 руб./$. На таком фоне в среду к 17:13 мск на Московской бирже в паре с долларом расчетами «завтра» российская валюта фиксировалась на отметке 65,115 руб./$ при цене на нефть Brent $69,98 за баррель против показателей последнего дня апреля в 64,48 руб./$ и $72,85 за баррель.

Между тем, в последних числах минувшего месяца министр финансов США Стивен Мнучин сообщил журналистам, что в торговых переговорах с Китаем удалось добиться «большого прогресса» и они выходят «на заключительную стадию». Последующее же заявление Дональда Трампа о намерении повысить пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд и дополнить их новыми тарифами в ближайшее время глава Минфина объяснил полученной в выходные информацией об отказе Китая от неких обязательств, после чего СМИ даже усомнились в продолжении дальнейшего диалога. Но во вторник Министерство торговли Китая уведомило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9 и 10 мая для участия в торговых переговорах, в связи с чем Дональд Трамп выдал очередной бодрящий текст в Twitter: «Посмотрим, но я буду очень счастлив, когда ежегодно пошлины в размере $100 млрд будут пополнять казну США… Прекрасно для США, плохо для Китая!».

Исход намеченных на 9-10 мая переговоров между Вашингтоном и Пекином, указала главный аналитик «Нордеа Банка» Татьяна Евдокимова, также определит динамику рубля до конца мая. В связи с обострением опасений относительно возможного повышения американских пошлин на китайские товары на глобальных площадках в последние дни отмечается существенное ухудшение аппетита к рисковым активам. И рубль не остался в стороне от тенденции к снижению курсов валют развивающихся стран. Если по итогам переговоров на текущей неделе удастся избежать повышения пошлин, то во второй половине мая российская валюта может попытаться отыграть утраченные в последние две недели позиции и вернуться ближе к отметкам 64 руб. в паре с долларом и 72 руб. - в паре с евро. Если же торговые противоречия перейдут в более острую фазу, то для рубля могут вновь стать актуальными отметки соответственно 66 руб. и 74-75 руб. При реализации первого сценария основным источником поддержки для рубля останется фактор сохранения спроса на российские ОФЗ в преддверии вероятного возобновления снижения ключевой ставки в июне, оговорила Евдокимова.



В преддверии праздничных выходных, 8 мая, Минфин РФ разместил облигации федерального займа на 99,3 млрд руб. при спросе 185,8 млрд, в том числе ОФЗ серии 26209 с погашением в июле 2022 г. на 25,989 млрд руб. при спросе в 70,184 млрд и средневзвешенной доходности 7,88% годовых, а также ОФЗ серии 26226 с погашением в октябре 2026 г. на 73,318 млрд руб. при спросе в 115,627 млрд (8,17%). Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг также назвал ключевым фактором для рубля на ближайшей неделе обостряющиеся отношения между США и Китаем. По его мнению, ситуация может определяться несколькими моментами: во-первых, повышением пошлин на китайский экспорт объемом $200 млрд с 10% до 25%, во-вторых, установлением тарифов в 25% на дополнительный перечень товаров объемом $325 млрд и, в-третьих, походом ВМФ США в Южно-Китайское море. «На мой взгляд, последние заявления Соединенных Штатов в отношении Китая вряд ли связаны исключительно с трениями на торговых переговорах. Поэтому я считаю базовым умеренно негативный сценарий: с повышением тарифов до 25%, без расширения перечня, но при дополнительном давлении на китайские корпорации (по аналогии с ZTE и Huawei). В этом случае ожидать быстрого разрешения спора не приходится, и нервозность инвесторов должна усилиться, а давление на рубль возрасти», – сформулировал Вайсберг. По его оценке, при таком повороте нерезиденты могут сократить спрос на аукционах ОФЗ, и национальная валюта будет колебаться в районе 65,5 руб./$. Продавить же котировки доллара выше 66 руб. в условиях умеренного негатива будет сложно – при соответствующем сильном уровне сопротивления в виде 200-дневной скользящей средней.