«Нафтогаз» предупредил Киев о рисках проигрыша «Газпрому» в арбитраже

Последние заявления руководства НАК «Нафтогаз» связаны с желанием этих людей сохранить свои посты – считает преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда энергетической безопасности Игорь Юшков.

Дело в том, что исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что выделение из этой структуры газотранспортной системы Украины по модели ownership unbundling ослабит позиции украинской стороны на переговорах с компанией «Газпром».

По мнению Витренко, следствием выбора данной модели реструктуризации НАК «Нафтогаз» станет проигрыш украинской стороны в новом арбитраже, который уже инициировала компания «Газпром». Витренко отметил, что речь здесь идет о 3 млрд долларах, и это в то время, как в случае сохранения текущей ситуации НАК «Нафтогаз» якобы может добиться от «Газпрома» новых выплат в 11-14 млрд долларов.

На самом деле, слова Витренко носят странный характер, поскольку шансы на то, что НАК «Нафтогаз» сможет что-то урвать у «Газпрома» на сегодняшний день равны нулю, поскольку обе стороны после известных решений Стокгольмского арбитража не выполняют свои обязательства по тому пакету соглашений, который был подписан между ними в 2009 году. Так что, перед нами не более чем «политика».

Очевидно также, что на Украине начинаются перетрубации в связи с приходом к власти нового президента Владимира Зеленского. И сегодня украинские чиновники, которые были назначены при Петре Порошенко, всеми правдами и неправдами пытаются удержать свои посты.

Это особенно актуально для Витренко, а также для председателя правления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева, которые превратили эту структуру в свою вотчину и которые явно собираются сохранить этот порядок на следующий президентский срок. Здесь интересно то, что Витренко выступил против выделения из НАК «Нафтогаз» газотранспортной системы, а это является главным требованием со стороны Евросоюза.

«Все это показывает тот факт, что текущее украинское руководство, хоть и проиграло президентские выборы, но старается не сдавать свои позиции на Украине, причем эта линия базируется на значительных лоббистских возможностях», - заключает Юшков.

Как замечает эксперт, если брать НАК «Нафтогаз», то у его руководства есть реальные шансы сохранить свои посты, а что касается заявлений Витренко, то он здесь выступает против реализации на Украине требований, заложенных в Третьем энергопакете Евросоюза.

«Разделение «Нафтогаза» по модели Третьего энергопакета заключается в выделении из него газотранспортной системы в отдельную от НАК «Нафтогаз» структуру, которая будет находиться в собственности государства. При этом, добыча и сбыт нефти и газа на Украине должна получить конкурентный характер, что также противоречит интересам руководства НАК «Нафтогаз», - констатирует Юшков.

Просто в результате этого на Украине появится несколько новых компаний, куда необходимо будет назначить новый менеджмент, из-за чего все финансовые потоки, которые сегодня идут через НАК «Нафтогаз», выйдут из-под контроля Коболева и Витренко.

«Это можно сравнить с развалом СССР, когда руководителями новых государств стали главы союзных республик, а президент Михаил Горбачев остался не у дел. Вот также и здесь, вследствие чего, Витренко и Коболев хотят остановить или замедлить разделение НАК «Нафтогаз», пусть его и требует Евросоюз. Просто такой политикой данные личности пытаются сохранить свои посты», - резюмирует Юшков.

Другой вопрос, что все это смотрится абсурдно по той причине, что Витренко и Коболев постоянно говорят о том, что в отношениях с «Газпромом» нужно реализовать нормы Третьего энергопакета, и на основании этого пишут свои требования и жалобы в Еврокомиссию.

«Руководство НАК «Нафтогаз» в своих претензиях к «Газпрому» всегда ссылается на европейское законодательство в газовой сфере, но данная история показывает, что Коболев и Витренко сами не горят желанием выполнять нормы Евросоюза», - заключает Юшков.

По словам Игоря Валерьевича, в Третьем энергопакете четко указано требование к энергетическим компаниям. Согласно этим нормам, та структура, которая занимается транзитом, не должна продавать газ, а та, которая занимается добычей, не должна его транзитировать.

«По сути своей, Третий энергопакет предполагает разделение видов бизнеса, а руководство НАК «Нафтогаз» хочет все сохранить в своих руках, в результате чего, и возникают все эти глубоко абсурдные заявления со стороны Витренко», - констатирует Юшков.

Интересно, что этот момент российская сторона взяла на вооружение на переговорах с Украиной и Евросоюзом по новому транзитному договору. Москва отмечает, что ей на сегодня не с кем подписывать подобное соглашение, поскольку Киев так и не реализовал базовое требование Третьего энергопакета и не выделил из состава НАК «Нафтогаз» отдельную газотранспортную компанию.

«По сути своей, это очередной украинский абсурд, который заключается в том, что с одной стороны Киев выступает за Евросоюз, а с другой – не хочет выполнять те его требования, которые в НАК «Нафтогаз воспринимаются, как невыгодные», - резюмирует Юшков.

Что касается исков, то здесь есть разделение, заключающееся в том, что по контракту на поставку газа Стокгольм обязал «Нафтогаз» выплатить возмещение «Газпрому», а что касается транзитного контракта, то там все наоборот, причем речь идет о 4,5 млрд долларов.

Соответственно, в случае разделения НАК «Нафтогаз», данной структуре структуре останутся долги, а все дивиденды отойдут оператору ГТС.