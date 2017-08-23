«Интер РАО» просит открыть для торговли линии электропередачи РФ с Латвией и Эстонией

Выход стран Балтии из единого энергокольца с Беларусью и Россией не означает прекращения коммерческих поставок электроэнергии, сообщила в интервью член правления - врио руководителя блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина.

«Переход на самостоятельную работу планируется в 2025 году. Прибалтика перенесла испытания по раздельной работе, которые планировали в этом году, поэтому мы не уверены в готовности стран Балтии выйти из БРЭЛЛ в 2025 году. Даже если будет отсоединение в 2025 году, это не означает, я надеюсь, что будут отключены все ЛЭП!» - рассказала Панина.

Она добавила, что существуют способы сохранения связи и с несинхронными энергосистемами, это вопрос технически и экономически решаемый.

«Выход из кольца БРЭЛЛ не означает, что у нас не сохранятся коммерческие поставки», - рассказала Александра Панина.

При этом «Интер РАО» не опасается, что энергия с Белорусской АЭС сможет потеснить поставки из России в Литву: в прошлом году литовское Минэнерго приняло акт о том, что с начала запуска БелАЭС торговое сечение Беларусь – Литва будет закрыто.

«То есть физически киловатт-часы могут пойти из Беларуси, но за эту электроэнергию Литва платить не намерена», - отметила Панина.

Россия продает низкоуглеродную электроэнергию и готова предлагать «зеленую» энергию. Таким образом, запуск БелАЭС может привести к росту поставок энергии из России в Литву. В этом году прирост экспорта в эту балтийскую республику ожидается на уровне 3%.

«Интер РАО» - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 33,2 ГВт. Кроме того, «Интер РАО» - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.

До 2025 года страны Балтии планируют окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и перейти на синхронную работу с европейскими энергосистемами.

Согласно утвержденному сценарию, синхронизация будет осуществляться через уже действующую перемычку LitPol Link и новый морской кабель между Литвой и Польшей, а также через синхронные компенсаторы, которые оборудуют в трех странах Балтии.

Россия проводит необходимые мероприятия, связанные с выходом из ее энергосистемы стран Балтии. В целях обеспечения энергобезопасности Калининградской области построены Маяковская и Талаховская ТЭС мощностью по 156 МВт и Прегольская газовая ТЭС мощностью 456 МВт. В этом году планируется завершить строительство угольной Приморской ТЭС мощностью 198 МВт, которая станет запасной и будет работать в режиме «холодного резерва».

На весну намечено тестирование изолированной работы энергосистемы Калининградской области.

Минэнерго РФ и Еврокомиссия в связи с этим обсуждают сохранение экспорта российской электроэнергии в балтийские республики. Координирует вопрос синхронизации электросетей Балтии с сетями континентальной Европы Еврокомиссия.

Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович в конце прошлого года заявил, что неприятных неожиданностей в сфере поставок электроэнергии не желает никто — ни страны Балтии, ни Россия или Беларусь, поэтому стороны планомерно ведут технические консультации.