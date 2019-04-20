Эскалация торгового конфликта спровоцировала распродажу на китайских рынках

Последнее снижение юаня рискует вновь спровоцировать активизацию критики президента США Дональда Трампа в отношении Китая по одному из любимых направлений: то, что Пекин ослабляет свою валюту, чтобы помочь экспортерам. В то время как аналитики говорят, что обменный курс обусловлен ухудшением настроений на рынке, поскольку экономика Китая замедляется, а США повышают тарифы, падение и приближение к 7 по отношению к доллару происходит во время кризиса переговорного процесса. Оффшорный юань упал почти на 3% в этом месяце, что делает его валютой с наихудшими показателями в Азии, а внутренний юань впервые в этом году преодолел уровень 6.9 в пятницу.

«Это даст ястребам в Вашингтоне дополнительный повод», — сказал Хуэй Фэн, старший научный сотрудник Института Гриффита Азии и соавтор книги «Подъем Народного банка Китая».

Это, вероятно, одна из причин, по которой Китай сейчас отступает. У страны есть достаточные инструменты политики, чтобы справиться с колебаниями на валютном рынке, заявил глава Государственной администрации по иностранным валютам Пан Гуншен в интервью Financial News, опубликованном на сайте центрального банка в воскресенье. Согласно статье в China Business News, написанной в соавторстве с бывшим чиновником центрального банка, если курс юаня ослабнет за пределы 7, это может принести больше вреда, чем пользы: Шэн Сунчэн.

В понедельник Народный банк Китая установил курс, от которого рынок может отклоняться в течение сессии на процент в любую сторону, на уровне, более сильном, чем прогнозировали аналитики и трейдеры, что является признаком того, что Пекин стремится замедлить девальвацию. Торгующийся на континенте юань впервые за четыре сессии поднялся на 0.08% до 6.9135 по состоянию на 16:39 в Шанхае.

Несмотря на то, что жесткий контроль над капиталом и крупнейший в мире запас валютных резервов являются важным буфером, слабость юаня также станет испытанием для президента Си Цзиньпиня, который еще в прошлом месяце обещал защитить валюту, падение которой наносит вред другим странам. Более слабая валюта может оказать давление на домохозяйства и компании, побуждая их выводить деньги из страны. Это вынудит правительство использовать свои резервы в размере более 3 триллионов долларов для ее защиты. Распродажа юаня потрясет и инвесторов, как это было видно после шоковой девальвации в 2015 году. В этом году падение валюты вызвало панику на фондовом рынке и опасения по поводу жесткой посадки.

По мнению стратегов Citigroup Inc., беспокойство вызывает то, что падение юаня может сделать потребителей менее склонными тратить, а корпорации теряют мотивацию инвестировать: Лу Сун, а также Гаурав Гарг. Это также может привести к тому, что торговые партнеры могут ослабить свои валюты в ответ. НБК может контролировать волатильность юаня с помощью таких инструментов, как фиксацию юаня с повышением и предотвращение оттока денежных средств в Гонконге, если торговая напряженность возрастет, считает Чун Хим Чунг, аналитик в Morgan Stanley.

Скорее всего, валюта останется сильнее, чем 7, потому что Китай предпочитает стабильный обменный курс, но он может ослабнуть за пределы этого уровня, если в ближайшие недели «торговая риторика приобретет совсем недружественный характер», пишет он в записке в понедельник.

По мнению аналитиков Citi, иностранные инвесторы, которые годами наращивают вложения в акции и облигации без использования финансового рычага, могут ускорить свои продажи, если юань опустится за пределы 7. По их словам, зарубежные фонды могут также предпочесть, чтобы составители глобальных индексов отложили на какое-то время включение китайских активов в указанные индексы. Это может задержать приток капитала, равно как и ожидаемое формирование дефицита текущего счета. Все это подорвет основную поддержку юаня.

«Все зависит от темпа и степени, с которой он снижается», сказал Вирадж Патель, валютный и глобальный макро-стратег в Arkera, в интервью Bloomberg Television. «Если это резкое движение, которое застигнет рынки врасплох, то оно будет иметь больше последствий для глобальных рынков».

Для китайских производителей и экспортеров более слабый юань повысит их конкурентоспособность. Показатель Bloomberg для индекса CFETS RMB, который отслеживает курс юаня по отношению к валютам 24 торговых партнеров, упал в понедельник 14-й день подряд, демонстрируя самый длинный период ослабления с момента начала сбора данных в январе 2015 года.

Эта распродажа не останется незамеченной в Белом доме, сказал Луи Куйс, главный азиатский экономист в Oxford Economics в Гонконге.