Департамент Сироткина исключен из администрации «Газпрома»

Новый департамент «Газпрома», отвечающий за капитальный ремонт газопроводов, возглавит Сергей Скрынников. Он будет подчиняться зампреду правления Олегу Аксютину, курирующему инвестпрограмму.

Новый департамент «Газпрома» № 645, отвечающий за капитальные ремонты с бюджетом около 138 млрд руб. в год, возглавит Сергей Скрынников, который ранее руководил департаментом № 338, в начале апреля выведенным за штат центрального аппарата компании.

Один из источников в «Газпроме» уточнил, что решение об этом назначении на прошлой неделе согласовал предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.



По словам собеседников, Скрынников будет подчиняться новому зампреду правления «Газпрома» Олегу Аксютину, который с начала апреля 2019 года курирует в компании инвестпрограмму, стратегию и проектную деятельность. Получив эту должность, Аксютин начал менять структуру работы с инвестпроектами «Газпрома».

Операционные расходы «Газпрома» на ремонт, эксплуатацию и техническое обслуживание в 2018 году составили 137,8 млрд руб., сократившись на 17 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом, следует из годового отчета «Газпрома» по МСФО.

Скрынников работает в «Газпроме» 23 года, следует из его биографии на сайте компании. Он начинал карьеру в 1996 году с должности машиниста газокомпрессорной службы в ООО «Газпром трансгаз Уфа», а к 2013 году дорос в этой компании до заместителя генерального директора по производству. В 2016–2017 годах — заместитель начальника департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа «Газпрома», с сентября 2017-го по апрель 2019 года — глава департамента № 338. До расформирования 338-й департамент также отвечал за капитальные ремонты, но подчинялся другому зампреду правления — Виталию Маркелову.



В прежнем департаменте капитальных ремонтов (№ 338) работал 131 человек, в 645-м будет на треть меньше — 89 человек, следует из письма Аксютина на имя Миллера.

Пока что Аксютин возглавляет и одновременно курирует в должности зампреда правления только один департамент — проектных работ, указано на сайте «Газпрома». Но после согласования всех корпоративных процедур по реорганизации администрации «Газпрома», которые должны завершиться до собрания акционеров в конце июня, ему будут подчиняться еще четыре департамента — департаменты планирования инвестиционной деятельности (№ 644), капитального ремонта (№ 645), стратегического управления закупочной деятельностью группы (№ 646) и ведомственная экспертиза проектов и управление ценовыми параметрами инвестпроектов (№ 647). Из них три департамента (644, 646, 647) будут созданы на базе выведенного за штат департамента корпоративных затрат и закупок, которым руководил Михаил Сироткин.