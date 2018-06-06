Новак сообщил о предстоящем дефиците нефти на мировом рынке

Прогноз по добыче нефти в России в связи загрязнением экспортного трубопровода «Дружба» пересматриваться не будет, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

«Нет, мы не пересматриваем (прогноз), у нас особых проблем нет с добычей. И я думаю, что даже по месяцу (маю) будут объемы выровнены с точки зрения добычи», - сказал министр.

Ситуация с загрязнением нефти не повлияла на баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти и не привела к волатильности цен на ресурс, сообщил Новак. «Мы не видим того, чтобы ситуация повлияла на баланс спроса и предложения, поскольку экспорт из Российской Федерации продолжал осуществляться. Ситуация и по ценам довольно стабильная в последний месяц, и это говорит о том, что влияния на баланс спроса и предложения, на рынок это не имело. Сейчас наша основная задача - восстановить нормальную работу нефтепровода», - сказал он.

Новак выразил надежду, что в скором времени работа трубопровода «Дружба» будет восстановлена в нормальном режиме. «В настоящее время проводится работа оперативная совместно с нашими партнерами по восстановлению нормальной работы нефтепровода. Думаю, что это займет небольшое количество времени уже, поскольку основная часть работы уже проведена», - сказал он.

Министерство не исключает возникновения дефицита нефти на мировом рынке летом на фоне роста спроса, сообщил Новак.

«Летом возможен дефицит, если спрос (на нефть) вырастет, как в предыдущие годы. Он обычно растет в отношении зимнего периода на 2 млн баррелей в сутки, поэтому нужно будет, конечно, смотреть внимательно и оперативно реагировать, чтобы не допустить дефицита», - сказал министр.

Новак отметил, что мировые запасы нефти ОЭСР в настоящее время относительно пятилетнего значения превышают 13 млн баррелей. Для этого есть несколько факторов, в том числе и показатели спроса, которые оказались ниже прогнозных.

При этом он затруднился назвать ожидаемые сроки достижения баланса на рынке.

«Это во многом зависит от спроса во втором полугодии. Вы знаете - летом спрос растет, зимой падает, поэтому надо будет смотреть именно с точки зрения летнего спроса», - добавил он.

Новак в эфире телеканала «Россия-24» отметил, что Россия изучает возможность увеличения поставок нефти на мировой рынок в случае возникновения дефицита сырья. « В летний период, на мой взгляд, запасы должны падать, и, наоборот, на рынке возникает дефицит, который требует обеспечения предложения. Поэтому Россия в данном случае имеет возможности для потребителей в случае необходимости увеличить объемы поставок, и мы такую опцию рассматриваем», - заявил министр.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рассмотрел возможность смягчения условий исполнения сделки по снижению добычи в случае ее продления на фоне повышения летнего спроса на нефть. При этом рекомендации о том, продлять ли сделку после июня 2019 года, не выносил, сообщил Новак. «Мы не предлагали, мы рассматривали в целом баланс спроса и предложения. Мы говорили, что такая опция восстановления в принципе возможна, но в каком объеме, мы это не стали обсуждать», - сказал он, отвечая на вопрос, были ли на заседании предложения вернуться к 100% исполнению сделки. В апреле сделка была исполнена на 168%.

«Смягчение в связи со спросом летним. Но очень много факторов, от которых будет зависеть (решение). Через месяц будет понятно, какое предложение на рынке, в том числе и странами, относительно которых санкции были введены, какой спрос будет с учетом того, что мы видим замедление спроса на нефть», - добавил министр.

Новак отметил, что рекомендации по судьбе сделки будут вынесены после детального изучения рынка нефти, в июне. Но в рамках заседания мониторингового комитета ОПЕК+, прошедшего в воскресенье, рекомендаций о судьбе сделки вынесено не было.

«Сошлись во мнении, что нужно продолжать совместную работу во втором полугодии, а по каким параметрам и по каким цифрам - это уже уточним в июне месяце», - сказал министр.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ прошло в Джидде в воскресенье. В состав комитета входят восемь стран, среди которых ОАЭ, Кувейт, Венесуэла, Алжир, Ирак и Казахстан. Сопредседатели - Россия и Саудовская Аравия.