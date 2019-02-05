Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам

На Украину прибыла миссия МВФ вместе с представителями ЕС. На кону новый транш по программе stand-by в $1,3 млрд и €500 млн от ЕС. Своих кредиторов Киев встречает отставкой правительства и нарушением ранее взятых обязательств: цены на газ снижены, антикоррупционная статья из УК отозвана. У команды Владимира Зеленского впереди не самые простые две недели переговоров — на этот год приходятся пиковые выплаты Украины по прошлым долгам.

В Киев приехала долгожданная миссия Международного валютного фонда (МВФ).

Прибытие ревизоров подтверждают украинские СМИ со ссылкой на сотрудников представительства МВФ в Украине. Вместе с ними в стране будут находиться и представители ЕС, финансовая поддержка которого напрямую зависит от позиции МВФ: если Фонд откажет Киеву, Европа денег тоже не даст.

Работать миссия будет в течение двух недель: за это время экспертам предстоит оценить, что страна сделала в рамках достигнутых ранее договоренностей. А также выяснить позицию нового президента Владимира Зеленского по ключевым вопросам.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ stand-by была утверждена в середине декабря прошлого года. Ее объем около $3,9 млрд, а срок выполнения — 14 месяцев. Предполагается последовательное выделение трех траншей Киеву с примерно полугодовым интервалом. Так, около $1,4 млрд уже было направлено Украине, остальные средства в размере примерно двух равных частей планировалось направить в середине и в конце 2019 года.

Как пишут «Украинские новости», сейчас речь может идти о $1,3 млрд. Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова ранее отмечала, что второй транш страна может получить в июне этого года.

Представители ЕС также будут оценивать реализацию реформ в стране. Им предстоит принять решение о выделении нового транша в рамках программы макроэкономической помощи в размере €500 млн.

В общей сложности на кону сейчас почти $2 млрд.

Достаточно вспомнить, как сложно утверждалась новая программа сотрудничества между Киевом и МВФ. Верховная рада до последнего тянула с утверждением бюджета, а на фоне сбоя с теплоснабжением ряда регионов страны правительство скрепя сердце согласовывало повышение цен на газ для населения.

Критики сотрудничества страны с МВФ, число которых в самой Украине неуклонно растет, неоднократно подчеркивали, что такая «помощь» оборачивается для страны «долговой ямой», а бремя долгов и платежей по кредитам ложится на плечи простых украинцев, но ситуация зашла в ту стадию, когда без новых траншей украинской экономике не выкарабкаться.

По данным Минфина, в 2019 году общий объем платежей по государственному долгу составляет 417 млрд грн ($15,6 млрд), в том чиcле $9 млрд — в иностранной валюте. Денег этих кроме как от нового займа взять неоткуда.

Очередной пик выплат по внешним долгам приходится на сентябрь. Тогда нужно отдать более $2 млрд.

«Украинские новости» со ссылкой на источники, знакомые с результатами предварительных контактов представителей МВФ и украинских властей, сомневаются, что Киев получит новый транш в ближайшее время. Причина в коррупции, точнее в неэффективности борьбы с ней.

Напомним, что одним из ключевых «структурных маяков» для утверждения финансовой помощи является ужесточение антикоррупционного законодательства. Ранее в Уголовный кодекс Украины была внесена статья о незаконном обогащении чиновников (ст. 368 ч. 2). Но в начале 2019 года Конституционный суд страны признал такое привлечение к уголовной ответственности чиновников неконституционным и фактически отменил действие соответствующей статьи УК.

После этого Национальное антикоррупционное бюро вынуждено было закрыть 65 уголовных дел, которые расследовались по этой статье.

Это возмутило представителей МВФ, так как введение такой ответственности было условием выделения кредитов еще по программа EFF 2015 года.

В команде Зеленского заверяют, что уточненный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение уже практически готов и будет подан в Верховную Раду как неотложный. Однако возникает вопрос: как он будет рассматриваться, если президент уже заявил о роспуске Рады и теперь все готовятся к досрочным выборам в парламент.

«Если эту статью не вернуть в Уголовный кодекс, то можно будет считать, что отношения с МВФ откатились к первоначальной точке. Можно считать, что работа просто остановлена».

Тем временем советник Владимира Зеленского по макроэкономической политике, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко уже заявил, что если продолжить работу по текущей программе с МВФ не удастся, есть возможность заключить новую после проведения внеочередных выборов в Раду.

«Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы ЕКС и «подушка безопасности» в более $20 млрд золотовалютных резервов», — заявил Устенко.

Украина, по его словам, сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала, а без сотрудничества с МВФ никак не привлечь средства от ЕС и Всемирного банка. «Но как только страна войдет в стадию переговорного процесса об открытии новой программы, это уже будет положительным сигналом и на внешних рынках может снова появится окно возможностей», — заверил он.

Новая программа, скорее всего, понадобится Киеву в любом случае.

Согласно исследованию Международного финансового института, реформы с 2014 года были впечатляющими, но их недостаточно, чтобы позволить Украине получить доступ к рынкам капитала без МВФ.

А при прогнозируемом на 2020 год разрыве финансирования в размере $2 млрд Украине потребуется последующая программа МВФ для преодоления этого разрыва, уверены эксперты.