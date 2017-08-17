Путин призвал устранить оставшиеся барьеры между экономиками стран ЕАЭС

Призыв Путина совершенствовать координацию экономической политики вызван «пробуксовыванием» интеграционных процессов. Такое мнение ФБА «Экономика сегодня» озвучил эксперт по ЕАЭС Дмитрий Болкунец.

«Владимир Путин не зря в рамках руководителей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) призывает совершенствовать координацию совместной экономической политики. Интеграция идет медленно, и это приходится признать. ЕАЭС уже существует пять лет, ему предшествовали другие проекты, включая ЕврАзЭС и Таможенный союз. Интеграция идет, но этот процесс мог бы развиваться куда быстрее, чем мы наблюдаем сейчас. И вина в этом на участниках ЕАЭС. Небольшие страны-участники альянса, такие как Белоруссия, Армения и Киргизия, занимаются протекционизмом, стремясь защищать свои рынки. Недавнее развитие Минэкономразвития РФ выявило: белорусская стороны выставила 19 торговых барьеров в отношении РФ. Очевидно, что такие шаги тормозят интеграцию и мешают взаимодействию представителей бизнеса разных стран. Отсюда и отсутствие крупных совместных корпораций, а на них ЕАЭС и нацелен», - отмечает аналитик.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане, заявил: странам ЕАЭС необходимо совершенствовать координацию политики в ключевых отраслях экономики. «Нужно в полной мере осуществить принятые в рамках ЕврАзЭс решения о введении наднационального регулирования в банковском и финансовом секторах, в медицине и фармацевтике, транспорте, нефтегазовой промышленности», - сказал российский лидер.

«Интеграционные процессы замедляются в том числе из-за того, что Евразийская комиссия, формально являясь наднациональным органом, фактически не имеет полномочий по контролю исполнения выдаваемых ею поручений. В данном случае должен появиться надзорный орган, который в режиме реального времени будет отслеживать реализацию подписываемых соглашений. А также влиять на выполнение договоренностей на уровне президентов и глав правительств. Без этого ситуацию с нынешней «мертвой точки» сдвинуть не удастся.

Ежегодно в ЕАЭС подписывается огромное количество документов, которые не работают – их блокируют в странах-участницах. То есть для интеграции должна быть политическая воля всего альянса. Не лучшим образом обстоят дела и с позиционированием ЕАЭС – подавляющее число граждан альянса понятия не имеет, чем занимается альянс и как развивает экономику стран-участниц», - подчеркивает эксперт.

По словам Путина, также «более слаженных совместных усилий требует унификация законодательной базы в области экономики». «На наш взгляд, необходимо продолжить курс на оптимизацию административных правил и процедур, устранение остающихся нетарифных барьеров, облегчение бюрократической нагрузки на бизнес», - отметил глава государства. И добавил: в этой связи имеет большое значение договоренность о создании общего электроэнергетического рынка в ЕАЭС

Это же, по словам Путина, касается и решения по промышленности «Совет займется выработкой предложений по созданию совместных предприятий с учетом специализации и разделения труда, сложившихся между государствами ЕАЭС», - сказал президент РФ, отметив при этом возможность создания крупных союзных корпораций. Рост торговли государств ЕАЭС с третьими странами говорит о позитивном эффекте от евразийской интеграции. Путин напомнил: в 2018 году товарооборот стран ЕАЭС с третьими государствами вырос на 18,8%, превысив $750 млрд.

«Идеальная картина, для которой создавался ЕАЭС – полное отсутствие торговых барьеров внутри альянса. Россиянин приходит в магазин, где видит на прилавке широкий ассортимент армянских, белорусских, казахстанских товаров. И так в каждом государстве союза. И достичь этого можно за два-три года, если все лидеры стран проявят политическую волю, откажутся от политики протекционизма. Однако в Минске, Бишкеке, Нур-Султане и Ереване привычно оглядываются на Евросоюз, в котором страны Европы делегировали огромные полномочия наднациональным органам. В результате страны ЕС оказались ограничены в проведении собственной национальной политики, продвижении собственных интересов. В результате случился Brexit, а в странах ЕС все больше противников Евросоюза. Но сравнение ЕС и ЕАЭС – ошибка, Евразийский союз создавался как чисто экономический, цели ущемить или отнять чей-то суверенитет никто не ставил. Однако в Киргизии, Белоруссии, Казахстане и Армении инстинктивно боятся наднациональных органов. Эти «интеграционные фобии» тоже в существенной мере тормозят позитивные процессы, и для преодоления этого барьера без политической воли опять-таки обойтись не удастся», - заключает Димитрий Болкунец.