В США назвали американский СПГ «газом свободы»

Американские чиновники, заявившие о росте экспортных поставок техасского СПГ, просто хотят «охмурить» Европу и заставить ее покупать свое топливо, считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Речь идет о заявлении заместителя министра энергетики США Марка Менезеса о том, что увеличение экспорта газа в Штатах поможет распространению «свободного газа» по всему миру. Это, по его словам, поспособствует тому, что в мире будет «более чистый воздух». Это мнение разделил и помощник министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивен Винберг. Он назвал природные ископаемые «молекулами американской свободы».

«Со своим «газом свободы» они пытаются получить экономическую выгоду, политизируя те же поставки газа России в Европу», — заявил он в эфире НСН.

Парламентарий убежден, что за подобными заявлениями Штатов стоит политический мотив: Вашингтон хочет, чтобы Европа по более высоким ценам покупала американский газ.

«Вот в принципе их цель, и другой цели у них нет», — подчеркнул Завальный.

При этом российский депутат подчеркнул, что технология СПГ имеет огромное положительное значение для газового рынка, делая его более конкурентным и выгодным для всех. И это опять же доказывает бессмысленность заявлений американских чиновников об исключительности топлива из США.

Именно поэтому утверждение американцев об исключительности собственного газа не имеет под собой реального смысла. При этом все эти попытки «охмурения» не сработают, уверен Завальный. Ведь Европа демонстрирует рациональный подход к газовой политике.

«Европейцы будут покупать газ там, где он дешевле и где условия более безопасные, надежные и гибкие», — пояснил он.

По мнению Завального, европейский газовый рынок специально развивался таким образом, чтобы дать доступ всем возможным поставщикам, чтобы была диверсификация и способов доставки, и маршрутов.

«Чтобы было как можно больше газа на европейском рынке. Это способствует снижению цены, повышает безопасность», — объяснил депутат.

Как отмечает телеканал «Царьград», в Европе неоднократно указывали на то, что что российский газ в любом случае выгоднее американского, ведь в последнем случае затраты на транспортировку очень велики.