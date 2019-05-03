В МИД России предупредили о последствиях позиции Киева в суде ООН

Международный суд ООН не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения иска Украины к России относительно предполагаемого нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом заявил в понедельник на слушаниях в Гааге посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач.

Российская сторона, отметил он, «намерена доказать, что иск, поданный Украиной, должен быть отклонен в связи с отсутствием юрисдикции». «Украинская сторона пытается использовать две конвенции в качестве механизма для рассмотрения более широкого круга вопросов, - подчеркнул дипломат. - Ни одна из конвенций не связана с сущностью текущих разногласий между двумя странами».

«Искусственный характер текущего разбирательства также подтверждается тем фактом, что оно связано с двумя абсолютно разными ситуациями и, соответственно, представляет собой два разных дела, - добавил Лобач. - Первая часть украинского дела относится к развитию ситуации в Донбассе, где Киевом был развязан внутренний вооруженный конфликт между украинскими вооруженными силами, поддерживаемыми проправительственными волонтерами, и населением восточной Украины, пытающимся защититься от тех, кто захватил власть в Киеве. Вторая часть украинского дела касается обвинений в расовой дискриминации в Крыму. Однако нет сомнений, что настоящая цель в данном случае заключается в том, чтобы оспорить воссоединение Крыма с Россией, несмотря на тот факт, что воссоединение произошло на основе свободного и искреннего выбора народа Крыма, сделанного в ходе референдума».

В поданном иске Украина, в частности, характеризует крушение MH17 в Донбассе в 2014 году в качестве нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Однако для этого нет никаких оснований, подчеркнул Лобач. «Эта трагедия унесла много невинных жизней, - заметил он. - Россия выражает глубокие соболезнования родственникам жертв крушения и отвергает обвинения в причастности к катастрофе. Российская сторона добросовестно сотрудничает со всеми сторонами, вовлеченными в расследование, в том числе Советом по безопасности Нидерландов и Совместной следственной группой (ССГ). Как было указано ССГ в 2018 году, на данный момент нет ответа на вопросы, почему был сбит самолет и кто несет ответственность за инцидент».

Со своей стороны уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенству права Григорий Лукьянцев обратил внимание на то, что предварительные условия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, необходимые для рассмотрения дела судом, не были удовлетворены. «Попытки украинской стороны обойти эти предварительные условия ослабляют режим конвенции и права тех, кого она защищает», - подчеркнул дипломат.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. В ходе заседания 19 апреля 2017 года суд частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.

12 сентября 2018 года Российская Федерация выступила с предварительными возражениями в отношении юрисдикции суда и приемлемости обращения Украины. Слушания, проходящие в Гааге 3-7 июня, посвящены именно предварительным возражениям и не касаются дела по существу. В первый день слово предоставлено российской делегации, во вторник выступят представители Украины. Второй раунд прений сторон пройдет в четверг и пятницу.