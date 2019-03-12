Европа готовится принять новую стратегию своего развития

Новая европейская стратегия развития рассчитана до 2024 года. За пять лет планируется пополнить ЕС новыми членами, взять под контроль миграцию и ускорить экономический рост. Союз ставит амбициозную задачу — нарастить свое влияние в мире. Но будет ли прорыв? В Европе накопилось слишком много проблем, требующих срочного решения. ЕС обречен тратить на мигрантов все больше, тогда как многие из них ведут иждивенческий образ жизни, говорят эксперты.

Лидеры 28 стран Евросоюза соберутся в Брюсселе 20-21 июня на очередной саммит. На этот раз мероприятие обещает быть не рутинным, поскольку главам государств и правительств предстоит обсудить проект стратегии ЕС, рассчитанной до 2024 года.

Евроскептики не первое десятилетие хоронят «старушку Европу», но в этот раз у Евросоюза действительно накопилось немало проблем, требующих срочного решения.

Проект стратегии ЕС-2024, судя по утечкам в СМИ, содержит, как минимум, четыре пункта, от решения которых зависит будущее Европы.

Это нелегальная миграция, вялый рост ВВП, вступление в ЕС новых членов, климатические изменения...

Проблема изменения климата — это, скорее, дань моде, и в этой части стратегия не содержит конкретных задач по сокращению вредных выбросов, отмечает немецкое информагентство DPA. Но и молчать о надвигающейся экологической катастрофе тоже нельзя.

Тема экологии насколько резонансная, настолько и безнадежная для реализации, считают эксперты. На ЕС приходится 10% мирового производства CO2, тогда как на КНР — 30%, на США — 15%.

«Вероятнее всего, Вашингтон и Пекин будут слишком заняты торговыми спорами и предпочтут повременить с решительными действиями по климату, а без участия этих двух гигантов усилия европейцев окажутся незамеченными», — считает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Самый «горячий пункт» стратегии – миграционный кризис в Европе. По данным агентства пограничной и береговой охраны ЕС (Frontex), с начала 2019 года было зафиксировано 30 тысяч попыток незаконного пересечения границ ЕС.

За весь прошлый год — 150 тысяч. В первой половине 2018 года — 60,4 тысяч.

То есть миграционный поток слабее, но, похоже, не оскудеет никогда, и его масштаб все еще поражает воображение. Сейчас «маршрутом №1» является Эгейское море. В прошлом году большинство беженцев нелегально проникали в ЕС через Испанию.

В стратегии ЕС-2024 предлагается увеличить бюджет Frontex (ориентировочно на 10 млрд евро). Но, как ни странно, не все страны согласны с этим. Польша и Венгрия, например, против, поскольку опасаются сокращения других общеевропейских программ, в частности поддержки сельского хозяйства.

Тем не менее Евросоюз обречен тратить на мигрантов все больше и больше. Не только на защиту границ, но и на обеспечение жильем и пособиями тех мигрантов, кто уже оказался в Европе. Известно, что Германия направит на эти цели в 2019 году около 7 млрд евро, а всего до 2022 года — 15 млрд.

При этом отдача от этих миллиардов не очевидна. Даже там, где в мигрантах реально заинтересованы — это прежде всего Германия — их вклад в экономику более чем скромен. На долю трудовых мигрантов приходится около 0,2% ВВП ФРГ в год.

«Многие приезжие, в особенности с низкой квалификацией, не спешат искать работу, ведя откровенно иждивенческий образ жизни. Это приводит к политическим скандалам и общественным недовольству, к росту популизма, дезинтеграционным тенденциям в самом ЕС», — говорит Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер».

Вместе с тем, нельзя не признать, что мигранты играют важную роль там, где сказываются демографические проблемы, связанные с общим старением населения, — в той же Германии. Ряд стран в перспективе ближайших 30-40 лет неизбежно столкнутся с удвоением количества неработающих пенсионеров, и выбор в решении проблемы недостатка работников не особенно велик: или мигранты, или повышение пенсионного возраста, добавляет Дейнека.

Третий и также проблемный пункт для обсуждения лидерами — вялотекущий экономический рост. На прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ, на котором регулятор сохранил ключевую и депозитную ставки на прежних уровнях 0 и 0,4% соответственно. Было заявлено при этом, что в таком размере они сохранятся до середины 2020 года.

При этом, принимая решение по ставке, ЕЦБ улучшил прогноз по темпам роста ВВП еврозоны в 2019 году.

Правда, этот прогноз не может замаскировать вялое состояние европейской экономики. Итак, по прогнозу ЕЦБ, экономика в этом году будет расти на 1,2%. Прежний прогноз, сделанный в марте, — 1,1%.

Прогноз по инфляции был также повышен до 1,3% с 1,2%, что уж точно не радует.

Какие рецепты по стимулированию экономического роста предложат лидеры ЕС, неизвестно. Российские эксперты настроены скептично.

«Очевидно, что монетарные стимулы в Европе себя практически исчерпали, бороться за экономический рост необходимо другими мерами», — говорит Дейнека из «БКС Премьер».

По мнению эксперта, Брюссель имеет шансы воспользоваться соперничеством в торговой сфере двух крупнейших экономик мира — США и Китая для того, чтобы расширить свои рынки сбыта.

Но захотят ли лидеры ЕС обсуждать проблемы экономики в таком унизительном для себя ключе?

«Кроме того, за счет грамотного использования той же дешевой рабочей силы мигрантов можно снижать себестоимость производства европейской продукции и тем самым увеличить конкурентоспособность экономики», — говорит специалист.

По мнению эксперта «Международного финансового центра» Владимира Рожанковского, сколько-нибудь убедительный экономический рост в ЕС невозможен без России.

«Географически и геополитически трудно себе представить Европу и Россию полностью разделенными. Трудно провести сопоставимые расчеты, но интуитивно ежегодный финансовый и моральный ущерб, который несут РФ и ЕС санкции, превышает тот, который Германия несла во времена наличия Берлинской стены», — говорит эксперт.

Пока у Европы было полное взаимопонимание с США, у лидеров Старого Света не возникало сомнений, что делать. Но времена поменялись.