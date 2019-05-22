В Киеве не смогли договориться с Москвой о скидках на газ

В Киеве не восприняли всерьез попытку лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» договориться с Москвой о скидках на газ. Представитель Владимира Зеленского заявил, что политикам стоило бы создать частую компанию и самим возить газ украинцам, раз у них есть выгодное предложение. При этом в Киеве продолжают настаивать на снижении цены на российский газ и соблюдении решений Стокгольмского арбитража.

Чтобы заключить сделку с «Газпромом» оппозиционным украинским политикам власть не нужна. И президент не нужен. Ни новый, ни старый. Просто нужно привезти газ в Украину и начать его продавать.

«Мы будем все аплодировать и говорить спасибо», — заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус в эфире телеканала «112 Украина».

Таким образом — с изрядной долей сарказма — в Киеве отреагировали на попытку лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука договориться с «Газпромом» о новом газовом контракте.

Напомним, что такую попытку оппозиционеры предпринимали как минимум дважды за последнее время: первый раз накануне президентских выборов, в которых в качестве кандидата, кстати, участвовал сам Бойко. Тогда вместе с Медведчуком он прилетал в Москву на встречу с премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Переговоры проходили в Новоогарево, а сама встреча и ее итоги активно освещались в СМИ. На родине действия оппозиционеров не одобрили, что не помешало им, впрочем, вновь встретиться с Алексеем Миллером. На этот раз у же на полях Санкт-Петербургского экономического форума 7 июня.

По итогам переговоров с представителями «Оппозиционной платформы — За жизнь» Миллер заявил о готовности начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже той, по которой Киев закупает газ сейчас в странах ЕС по так называемой реверсной схеме.

Виктор Медведчук заверил, что его партия сделает все для продолжения переговоров по поставкам российского газа на Украину, и выразил надежду, что до конца года это приведет к положительным результатам. Бойко же подчеркнул, что «самый главный вопрос — это прямой контракт по газу, по поставкам газа в страну». «Сегодня сложилась ситуация абсолютно ненормальная, когда российский газ поставляется из Европы без прямого контракта через каких-то посредников», — посетовал он.

Закупки газа у России украинская сторона в лице «Нафтогаза» прекратила в ноябре 2015 года и перешла на реверсные поставки из Европы. Газ покупается в Словакии, Польше и Венгрии, что делает его дороже.

При этом действующие контракты с «Газпромом» на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря 2019 года. И новые переговоры — уже после смены власти в Киеве — до сих пор пробуксовывают.

Однако помощь оппозиционеров принимать на Украине не спешат. Андрей Герус предложил Бойко и Медведчуку самим стать трейдерами.

На сегодняшний день на Украине функционируют около 800 трейдеров.

«Несколько десятков трейдеров активно импортируют газ, поэтому если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор», — подчеркнул Герус.

При этом представитель Зеленского подчеркнул, что «Украина всегда захочет низкую цену, если мы действуем в интересах нашего государства».

«Газпром» захочет высокую цену. Но, когда две стороны между собой спорят, есть третья – независимый суд», — напомнил он. «Газпрому», продолжает Герус, должен исполнять решение Стокгольмского арбитража.

«Так вот, Стокгольмский арбитраж, принял решение о том, что должны быть поставки из «Газпрома» на Украину, по цене ниже, чем это было предусмотрено ранее в контракте. «Нафтогаз» даже пробовал купить такой газ, в марте 2018 года, но «Газпром» тогда отказался. Если не ошибаюсь, это 5 миллиардов кубометров газа, решение Стокгольмского арбитража. Поэтому давайте просто выполним решение независимого арбитража», — отметил представитель Зеленского.

Речь идет об арбитражном решении многолетних споров «Газпрома» и «Нафтогаза» — обе стороны обвинили друг друга в срыве действующих контрактов и предъявили взаимные претензии. По итогам рассмотрения встречных исков зимой прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу «Нафтогаза», отказываясь учитывать обстоятельства «Газпрома». Российская компания оказалась должна выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. И хотя деньги до сих пор не направлены украинской стороне, топ-менеджерам «Нафтогаза» это не помешало выписать себе многомиллионные премии за такой исход дела.

В настоящее время «Газпром» оспаривает арбитражное решение в апелляционном суде, а «Нафтогаз» пытается принудительно взыскать средства с российской компании за счет ареста активов «Газпрома» за рубежом. И Кремль, и «Газпром» неоднократно давали понять, что условием сохранения украинского транзита и возобновления поставок является прекращение всех судебных разбирательств и мирное урегулирование споров. Однако в Киеве арбитражное решение считают своим главным козырем и отказываться от него не собираются. На рассмотрение апелляционной жалобы «Газпрома» в Швейцарии может понадобиться не один год.